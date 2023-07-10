درجات الحرارة غدا.. نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والعظمى 35 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع المدن، ليسود طقس نهارًا حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تعتدل حالة الطقس ليلًا على جميع المدن، وتكون الظاهرة السائدة في الطقس هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 17 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وقالت الأرصاد، إن درجات الحرارة غدا الثلاثاء على القاهرة 35 العظمى، و25 الصغرى، والغردقة 38 للعظمى، و29 الصغرى، والعاصمة الإدارية 35 درجة، و24 الصغرى، ورأس سدر 38 للعظمى، و24 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 31 للعظمى، و24 للصغرى، والزقازيق 36 العظمى، و24 الصغرى، وكفر الشيخ 34 العظمى، و24 الصغرى، ومرسى مطروح 29 العظمى، و24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في طابا إلى 35 للعظمى، و25 الصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى، و29 الصغرى، و6 أكتوبر 36 العظمى، و24 الصغرى، والسويس 34 العظمى، و23 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى الأقصر 41 العظمى، و27 الصغرى، وحلايب 35 العظمى، و28 الصغرى، وطنطا 34 العظمى، و24 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى، و22 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في العلمين الجديدة 30 للعظمى، و23 الصغرى، وسيوة 36 للعظمى، و21 صغرى، ورأس حدربة 34 العظمى، و27 الصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الوادي الجديد

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة في الوادي الجديد 41 للعظمى، و26 الصغرى، والإسماعيلية 34 العظمى، و23 للصغرى، وشلاتين 37 للعظمى، و29 صغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الفيوم 35 العظمى، و25 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى، و30 الصغرى، وأبو سمبل 40 العظمى، و28 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في رأس غارب إلى 39 العظمى، و28 الصغرى، والسلوم 30 العظمى، و22 الصغرى، وسوهاج 38 للعظمى، و25 الصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى، و25 الصغرى.

وأضافت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في رفح 33 العظمى، و25 الصغرى، وقنا 42 العظمى، و28 الصغرى، وشرم الشيخ 38 للعظمى، و28 الصغرى، ووادي النطرون 36 العظمى، و23 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في كاترين إلى 34 العظمى، و17 الصغرى، وبني سويف 36 العظمى، و25 الصغرى، والمنصورة 35 العظمى، و25 الصغرى، ودمياط 32 العظمى، و24 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى دمنهور

كما تبلغ في دمنهور 35 للعظمى، و23 الصغرى، والطور 35 العظمى، و26 الصغرى، وبنها 35 العظمى، و24 الصغرى، وبورسعيد 33 العظمى، و24 الصغرى.

كما تعتدل حالة البحر المتوسط غدًا، بارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية، وتعتدل أيضًا حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المدن: