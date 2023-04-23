درجات الحرارة غدا.. نشاط للرياح على القاهرة الكبرى و العظمي تسجل 29 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة غدا الإثنين على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتشهد جميع المدن طقس مائل للبرودة ليلا، مع فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما يمتد نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة وتبلغ سرعتها 16عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي على القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا الإثنين تبلغ على القاهرة 29 العظمى و17 الصغرى، ورأس سدر 28 للعظمى و 15 الصغرى، وأسيوط 33 العظمى و16 الصغرى، وبنها 29 العظمى و 16 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وقالت الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 23 للعظمى و 16 للصغرى، ونخل 27 العظمي و11 الصغرى، وقنا 38 العظمى و 21 الصغرى، وشرم الشيخ 30 للعظمى و 23 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في الطور 26 العظمى و20 للصغرى، وسفاجا 31 للعظمى و 20 الصغرى، والغردقة 30 للعظمى و 20 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في مرسى علم 31 للعظمى و 21 الصغرى، ومرسي مطروح 20 العظمى و15 الصغرى، وسيوة 31 للعظمى و 17 صغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على طنطا 28 العظمى و 16 الصغرى، ودمنهور 28 للعظمى و 17 الصغرى، وبني سويف 30 العظمى و 15 للصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة في كفر الشيخ 27 العظمى و17 الصغرى، و بورسعيد 22 العظمى 15 الصغرى، والمنصورة 28 العظمى و16 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في رأس حدربة 29 العظمى و 22 للصغرى، وادي النطرون 29 العظمى و16 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 30 للعظمى و 17 للصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في شلاتين 30 للعظمى و22 صغرى، والإسماعيلية 29 العظمى و17 للصغرى، والعلمين الجديدة 23 للعظمى و 16 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتسجل درجة الحرارة غدا في الزقازيق 29 العظمى و 17 الصغرى، وشبين الكوم 29 للعظمى و 17 صغرى، وأسوان 38 للعظمى و 23 الصغرى، وسوهاج 34 للعظمى و 17 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في أبو رماد 29 العظمى و21 الصغرى، وكاترين 24 العظمى و9 الصغرى، والعريش 23 العظمى و14 للصغرى.

كما تبلغ في السلوم 21 العظمى و 15 الصغرى، والمنيا 32 للعظمى و 16 للصغرى، والفيوم 29 للعظمى و 17 للصغرى، والسويس 29 للعظمى و 16 صغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة في الأقصر 37 العظمى و21 الصغرى، والعاصمة الإدارية 29 للعظمى و 16 للصغرى، والوادي الجديد 38 للعظمى و 22 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في رفح 22 العظمى و 15 الصغرى، وحلايب 30 العظمى و22 للصغرى، وطابا 27 للعظمى و 20 الصغرى.

وتتوقع أن تعتدل حالة الملاحة البحرية للبحر الأحمر باتجاه الرياح شمالي غربي وارتفاع الموج 1.5الى 2 متر، وحالة البحر المتوسط خفيف الى معتدل واتجاه الرياح شمالي شرقي وارتفاع الموج 1.25الى 1.75متر.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الإثنين على مختلف المدن: