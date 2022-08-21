درجات الحرارة غدا.. نشاط للرياح على السواحل وارتفاع الرطوبة والقاهرة 36 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على كافة الأنحاء، وتصل في القاهرة إلى 36 درجة للعظمى، مع ارتفاع نسبة الرطوبة على أغلب المدن ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحار رطب ليلا.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة تسجل 36 للعظمى و 25 للصغرى، وتصل المحسوسة إلى 39 درجة، وتبلغ على طنطا 35 للعظمى و 25 للصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى و 24 للصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 24 للصغرى، ومطروح 32 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 33 للعظمى و 26 للصغرى، والسلوم 35 للعظمى و 22 للصغرى، والزقازيق 36 للعظمى و 25 للصغرى، والمنصورة 36 للعظمى و 26 للصغرى، والإسماعيلية 37 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 39 للعظمى و 29 للصغرى، ومرسي علم 38 للعظمى و 29 للصغرى، والفيوم 38 للعظمى و 25 للصغرى، ورفح 34 للعظمى و 23 للصغرى.

درجة الحرارة غدا في الصعيد

كما تصل درجة الحرارة غدا فى مدن الصعيد تصل في بني سويف 38 للعظمى و 25 للصغرى، والمنيا 39 للعظمى و 25 للصغرى، وأسيوط 39 للعظمى و 24 للصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة غدا فى سوهاج 39 للعظمى و 27 للصغرى، وقنا 41 للعظمى و 27 للصغرى، و الأقصر 42 للعظمى و 27 للصغرى، وأسوان 42 للعظمى و 27 للصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة فى الوادي الجديد 42 للعظمى و 25 للصغرى، وحلايب 36 للعظمى و 28 للصغرى، وشلاتين 39 للعظمى و 27 للصغرى، ورأس حدربة 35 للعظمى و 27 للصغرى.

كما تتراوح حالتي البحر الأحمر والمتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر، وشمالية غربية.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع الأرصاد الجوية، ان نسبة الرطوبة غدا فى القاهرة 75 للعظمى و 30 للصغرى، والوجه البحري 80 للعظمى و 35 للصغرى، والسواحل الشمالية 90 للعظمى و 55 للصغرى.

وتبلغ فى جنوب سيناء 55 للعظمى و 30 للصغرى، وشمال الصعيد 45 للعظمى و 20 للصغرى، وشمال الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المحافظات والمدن المصرية: