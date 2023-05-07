درجات الحرارة غدا .. نشاط الرياح وطقس مائل للبرودة ليلا والقاهرة 27 للعظمى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة غدا الإثنين على أغلب الأنحاء، لتشهد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس ليلا مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويبلغ نشاط الرياح على مناطق من القاهرة وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي على القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأعلنت الأرصاد عن مؤشرات درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن، وتبلغ على القاهرة 27 العظمى و17 الصغرى، ومرسى مطروح 22 العظمى و15 الصغرى، والغردقة 30 للعظمى و 21 الصغرى، ودمنهور 26 للعظمى و 18 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وقالت الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 23 للعظمى و 16 للصغرى، طنطا 26 العظمى و 18 الصغرى، والمنيا 29 للعظمى و 16 للصغرى، وكاترين 23 العظمى و 10 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الفيوم

وتسجل درجة الحرارة غدا في الفيوم 28 للعظمى و 17 للصغرى، وكفر الشيخ 26 العظمى و18 الصغرى، وسوهاج 30 للعظمى و 18 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا نخل 27 العظمى و13 الصغرى، و حلايب 28 العظمى و 20 الصغرى، و بني سويف 28 العظمى و 17 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في المنصورة 27 العظمى و17 الصغرى، والعريش 21 العظمى و 17 للصغرى، أسوان 33 للعظمى و 21 الصغرى.

وتصل في طابا 28 للعظمى و 20 الصغرى، و شرم الشيخ 30 للعظمى و 21 الصغرى، ورفح 22 العظمى و 17 الصغرى.

وتسجل في الأقصر 32 العظمى و 20 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 27 للعظمى و 17 للصغرى، والسويس 27 للعظمى و 17 صغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في رأس حدربة 28 العظمى و 20 للصغرى، والوادي الجديد 31 للعظمى و 20 الصغرى، والإسماعيلية 28 العظمى و 18 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى بنها

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على بنها 27 العظمى و 18 الصغرى، والعلمين الجديدة 23 للعظمى و 15 للصغرى، والزقازيق 27 العظمى و18 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في السلوم 23 العظمى و 15 الصغرى، وسفاجا 29 للعظمى و 20 الصغرى، وبورسعيد 22 العظمى و 17 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في شبين الكوم 27 للعظمى و 18 صغرى، مرسى علم 30 للعظمى و 21 الصغرى، ورأس سدر 29 للعظمى و 18 الصغرى.

وقالت الأرصاد ، إن درجة الحرارة غدا في شلاتين 31 للعظمى و 22 صغرى، والطور 30 العظمى و 20 للصغرى، وسيوة 27 للعظمى و 14 صغرى.

وتبلغ في وادي النطرون 26 العظمى و17 الصغرى، والعاصمة الإدارية 27 للعظمى و 17 للصغرى، وأسيوط 29 العظمى و 17 الصغرى.

و فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تعتدل حالة البحر المتوسط معتدل و يبلغ ارتفاع الموج 1.25الى1.75 واتجاه الرياح شمالية غربية، وتترواح حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج 1.5 إلى 2 واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن: