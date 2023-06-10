درجات الحرارة غدا.. نشاط الرياح على جنوب سيناء والقاهرة 33 للعظمى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، ونشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 13 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأوضحت الأرصاد في التقرير أن درجات الحرارة غدا في القاهرة 33 العظمى و 23 الصغرى، ومرسى مطروح 26 العظمى و 19 الصغرى، والغردقة 36 للعظمى و 26 الصغرى، ومرسى علم 37 للعظمى و 27 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 28 للعظمى و 20 للصغرى، والأقصر 39 العظمى و 28 الصغرى، ورأس غارب 36 العظمى و 28 الصغرى، ورأس سدر 34 للعظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في بنها 33 العظمى و 23 الصغرى، والفيوم 35 للعظمى و 24 للصغرى، وسوهاج 37 للعظمى و 27 للصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى و 28 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في الزقازيق 33 العظمى و 24 الصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 23 صغرى، ورفح 28 العظمى و 21 الصغرى، ورأس حدربة 35 العظمى و 25 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في وادي النطرون 33 العظمى و 22 الصغرى، وأسيوط 36 العظمى و 25 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 34 العظمى و 23 الصغرى، وطابا 32 للعظمى و 27 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في طنطا 32 العظمى و 21 الصغرى، وأبو سمبل 40 العظمى و 30 الصغرى، وكاترين 28 العظمى و 17 الصغرى، وسيوة 36 للعظمى و 19 صغرى.

درجة الحرارة غدا

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا فى كفر الشيخ 32 العظمى و 22 الصغرى، و شرم الشيخ 36 للعظمى و 27 الصغرى، ونخل 34 العظمى و21 الصغرى، ودمياط 29 العظمى و 22 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في شلاتين 35 للعظمى و 25 صغرى، والمنصورة 32 العظمى و 23 الصغرى، والسويس 34 العظمى و 21 الصغرى، وسفاجا 37 العظمى و 27 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في السلوم 31 العظمى و 18 الصغرى، وبورسعيد 28 العظمى و 22 الصغرى، والعريش 29 العظمى و 21 للصغرى، والإسماعيلية 34 العظمى و 23 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتسجل درجة الحرارة غدا في بني سويف 35 العظمى و 24 الصغرى، والطور 35 العظمى و 26 الصغرى، وحلايب 34 العظمى و 26 الصغرى، والمنيا 35 للعظمى و 24 الصغرى، والعلمين الجديدة 27 للعظمى و 20 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في قنا 38 العظمى و 28 الصغرى، والعاصمة الإدارية 33 درجة و 23 الصغرى، ودمنهور 31 للعظمى و 23 الصغرى، وأبو رماد 34 العظمى و 25 الصغرى.

وأشارت الأرصاد إلى تغير حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، ويبلغ ارتفاع الموج 1 الى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وتذكر تغير حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75متر واتجاه الرياح من شمالية غربية.

ونستكمل في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على مختلف المدن: