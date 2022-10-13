درجات الحرارة غدا .. طقس معتدل نهار ومائل للبرودة ليلا على المدن والعظمى في القاهرة 28

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المحافظات المصرية، ليسود طقس معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، و طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد.

كما يسود طقس لطيف فى أول الليل و مائل للبرودة فى اخر الليل و فترات الصباح الباكر، على مدن القاهرة الكبرى وشمال البلاد وجنوب الصعيد ووسط سيناء، مع فرص تساقط أمطار على وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية، و نشاط لحركة الرياح على شمال الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وذكرت الأرصاد، إن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 28 للعظمى و 21 للصغرى، والعاصمة 28 للعظمى و 20 للصغرى، ومدينة أكتوبر 29 للعظمى و 20 للصغرى، والمنصورة 28 للعظمى و 21 للصغرى، ودمياط 27 للعظمى و 22 للصغرى، وبورسعيد 28 للعظمى و 22 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 27 للعظمى و 22 للصغرى، والعلمين الجديدة 27 للعظمى و 21 للصغرى، ووادي النطرون 28 للعظمى و 21 للصغرى، ومطروح 26 للعظمى و 22 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا السويس 28 للعظمى و 20 للصغرى، والزقازيق 28 للعظمى و 21 للصغرى، وطنطا 27 للعظمى و 22 للصغرى، وشلاتين 32 للعظمى و 24 للصغرى، ودمنهور 27 للعظمى و 21 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى العريش 27 للعظمى و 2 للصغرى، و ورفح 27 للعظمى و 21 للصغرى، وكاترين 25 للعظمى و 14 للصغرى، ورأس سدر 30 للعظمى و 20 للصغرى، ونخل 28 للعظمى و 16 للصغرى، ونويبع 30 للعظمى و 23 للصغرى، وحلايب 30 للعظمى و 25 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 31 للعظمى و 24 للصغرى، والغردقة 31 للغردقة و 24 للصغرى، و مرسي علم 32 للعظمى و 23 للصغرى، والفيوم 29 للصغرى، و 21 للصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة غدا فى مدن الصعيد في بني سويف 29 للعظمى و 20 للصغرى، و والمنيا 30 للعظمى و 19 للصغرى، وأسيوط 30 للعظمى و 18 للصغرى، وسوهاج 30 للعظمى و 20 للصغرى، وقنا 34 للعظمى و 20 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى أسوان 35 للعظمى و 22 للصغرى، و الوادي الجديد 32 للعظمى و 21 للصغرى، وأبو سمبل 34 للعظمى و 21 للصغرى، والأقصر 34 للعظمى و 21 للصغرى، ورأس حدربة 30 للعظمى و 22 للصغرى.

ونعرض فقى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المحافظات والأنحاء المصرية: