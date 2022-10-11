درجات الحرارة غدا.. طقس معتدل نهارا ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 29

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء على كافة المدن، وتصل فى القاهرة إلى 28 للعظمى، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد.

كما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة فى آخرة على كافة المدن من القاهرة الكبرى وحتى شمال البلاد تمتد إلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا على القاهرة تسجل 29 للعظمى و 20 للصغرى، والعاصمة 29 للعظمى و 20 للصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 30 للعظمى و 20 للصغرى، وبينها 29 للعظمى و 20 للصغرى، ودمنهور 28 للعظمى و 20 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 27 للعظمى و 20 للصغرى، والعلمين الجديدة 27 للعظمى و 21 للصغرى، ووادي النطرون 30 للعظمى و 22 للصغرى، وكفر الشيخ 28 للعظمى و 22 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 28 للعظمى و 23 للصغرى، والسويس 29 للعظمى و 18 للصغرى، والزقازيق 30 للعظمى و 21 للصغرى، وشبين الكوم 29 للعظمى و 21 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى طنطا 29 للعظمى و 21 للصغرى، وكفر الشيخ 28 للعظمى و 22 للصغرى، ودمياط 28 للعظمى و 22 للصغرى، والفيوم 30 للعظمى و 19 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى العريش 27 للعظمى و 20 للصغرى، ورفح 27 للعظمى و 20 للصغرى، وكاترين 27 للعظمى و 15 للصغرى، والطور 29 للعظمى و 21 للصغرى، ونخل 28 للعظمى و 12 للصغرى، ورأس سدر 31 للعظمى و 19 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج من 1 و 1.75 متر ورياح شمالية غربية، والبحر الأحمر من معتدل الى مضطرب بارتفاع امواج من 1.5 متر الى 2.5 متر، وحركة رياح شمالية غربية.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع فرص تساقط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على مختلف المحافظات والمدن: