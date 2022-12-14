درجات الحرارة غدا.. طقس معتدل نهارا والقاهرة 25 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية مؤشرات درجات الحرارة غدا الخميس وتسجل القاهرة 25 للعظمى، و الإسكندرية 13 للصغرى، ليسود طقس خريفي مائل للبرودة فى الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ليلاً تكون مائلة للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره على اغلب الانحاء من القاهرة وحتى جنوب البلاد، مع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الرئيسية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على ما يقرب من 38 مدينة ومحافظة، وتصل فى القاهرة 25 للعظمى و 17 للصغرى، والعاصمة الادارية 24 للعظمى و 16 للصغرى، وأكتوبر 25 للعظمى و 16 للصغرى، ودمنهور 24 للعظمى و 15 للصغرى، وكفر الشيخ 24 للعظمى و 14 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى مدن القناة فى بورسعيد 23 للعظمى و 14 للصغرى، والإسماعيلية 25 للعظمى و14 للصغرى، والسويس 24 للعظمى و 14 للصغرى، و شبين الكوم 25 للعظمى و 15 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 25 للعظمى و 13 للصغرى، والعلمين الجديدة 24 للعظمى و 14 للصغرى، ووادي النطرون 25 للعظمى و 15 للصغرى، ومطروح 25 للعظمى و 13 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى العريش 23 للعظمى و 14 للصغرى، ورفح 23 للعظمى و 15 للصغرى، والطور 24 للعظمى و 14 للصغرى، و رأس سدر 25 للعظمى و 13 للصغرى، و نويبع 25 للعظمى و 14 للصغرى.

درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 26 للعظمى و 17 للصغرى، و الغردقة 27 للعظمى و 16 للصغرى، و مرسي علم 27 للعظمى و 16 للصغرى، والفيوم 26 للعظمى و 12 للصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا فى مدن ومحافظات الصعيد تسجل فى بني سويف 26 للعظمى و 11 للصغرى، وأسيوط 26 للعظمى و 10 للصغرى، وسوهاج 26 للعظمى و 11 للصغرى، و قنا 26 للعظمى و 12 للصغرى، والأقصر 26 للعظمى و 13 للصغرى.

الطقس في أسوان

كما تصل درجة الحرارة غدا فى محافظة أسوان 28 العظمى 13 للصغرى، و والوادي الجديد 26 للعظمى و 9 الصغرى، وأبو سمبل 26 للعظمى و 12 الصغرى، وأبو رماد 27 للعظمى و 19 للصغرى.

وتسجل حالة البحر المتوسط خفيفه بارتفاع أمواج لا تتجاوز متر، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر بارتفاع أمواج 2 متر، ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا فى المحافظات والمدن المصرية: