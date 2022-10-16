درجات الحرارة غدا.. طقس معتدل نهارا وأمطار على السواحل والعظمى بالقاهرة 28

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن والمحافظات المصرية، وتسجل في القاهرة 28 للعظمى ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا ولطيف ليلا على العاصمة والوجه البحري يصل الى مائل للبرودة فى اخر الليل.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد، أن تسجل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 28 للعظمى و 23 للصغرى، والعاصمة الإدارية 29 للعظمى و 22 للصغرى، ومدينة أكتوبر 28 للعظمى و 22 للصغرى، وبنها 28 للعظمى و 23 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 27 للعظمى و 20 للصغرى، والعلمين الجديدة 26 للعظمى و 19 للصغرى، ومطروح 26 للعظمى و 19 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 27 للعظمى و 22 للصغرى، و الاسماعيلية 28 للعظمى و 21 للصغرى، والسويس 26 للعظمى و 22 للصغرى، وشبين الكوم 28 للعظمى و 23 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى طنطا 28 للعظمى و 22 للصغرى، وشلاتين 33 للعظمى و 24 للصغرى، والمنصورة 28 للعظمى و 22 للصغرى، و كفر الشيخ 27 للعظمى و 22 للصغرى.

درجة الحرارة غدا في العريش

وتصل درجة الحرارة غدا فى العريش 29 للعظمى و 20 للصغرى، و سيوة 27 للعظمى و 16 للصغرى، و الطور 30 للعظمى و 20 للصغرى، و ونخل 31 للعظمى و 13 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 31 للعظمى و 22 للصغرى، والغردقة 32 للعظمى و 22 للصغرى، ومرسي علم 32 للعظمى و 23 للصغرى، والفيوم 28 للعظمى و 20 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة غدا فى بنى سويف 28 للعظمى و 20 للصغرى، والمنيا 29 للعظمى و 19 للصغرى، و اسيوط 30 للعظمى و 19 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتسجل درجة الحرارة غدا فى سوهاج 32 للعظمى و 20 للصغرى، وقنا 33 للعظمى و 21 للصغرى، و الاقصر 34 للعظمى و 21 للصغرى، وأسوان 35 للعظمى و 22 للصغرى، و الوادي الجديد 33 للعظمى و 20 للصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط تسجل اعتدال طوال اليوم بارتفاع أمواج لا يتجاوز 2 متر، و تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف الى معتدل بارتفاع أمواج 1 و 1.75 متر ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا فى المحافظات المصرية: