درجات الحرارة غدا .. طقس معتدل ليلا ونشاط للرياح والعظمى بشرم الشيخ 34

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على تلك الأنحاء.

كما تنشط حركة الرياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، ويسود طقس مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع شبورة مائية على الطرق الرئيسية والزراعية.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتبلغ درجات الحرارة غدا في القاهرة 32 للعظمى و 23 للصغرى، والعاصمة الإدارية 32 للعظمى و 22 للصغرى، ومدينة أكتوبر 32 للعظمى و 22 للصغرى، ودمنهور 31 للعظمى و 23 للصغرى، والمنصورة 31 للعظمى و 22 للصغرى، ودمياط 29 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا الإسكندرية 29 للعظمى و 22 للصغرى، والعلمين 29 للعظمى و 22 للصغرى، ومطروح 29 للعظمى و 22 للصغرى، والسلوم 28 للعظمى و 22 للصغرى، وسيوة 33 للعظمى و 21 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في بورسعيد 29 للعظمى و 23 للصغرى، والسويس 32 للعظمى و وبورسعيد 29 للعظمى و 23 للصغرى، وشبين الكوم 31 للعظمى و 23 للصغرى، وطنطا 30 للعظمى و 23 للصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في طابا 32 للعظمى و 23 للصغرى، و ونويبع 34 للعظمى و 25 للصغرى، وحلايب 34 للعظمى و 26 للصغرى، والطور 31 للعظمى و 24 للصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 34 للعظمى و 26 للصغرى، والغردقة 34 للعظمى و 25 للصغرى، ومرسي علم 33 للعظمى و 25 للصغرى، والفيوم 32 للعظمى و 20 للصغرى، و وبني سويف 32 للعظمى و 21 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة غدا بني سويف 32 للعظمى و 21 للصغرى، والمنيا 33 للعظمى و 21 للصغرى، وأسيوط 33 للعظمى و 21 للصغرى، وسوهاج 36 للعظمى و 23 للصغرى، وقنا 36 للعظمى و 24 للصغرى، والأقصر 37 للعظمى و 26 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا أسوان 37 للعظمى و 26 للصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى و 25 للصغرى، وأبو سمبل 39 للعظمى و 25 للصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى و 25 للصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على جميع المدن: