درجات الحرارة غدا.. طقس معتدل ليلا ونشاط للرياح وتبلغ فى الإسكندرية 33 للعظمي

تتوقع الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة غدا وتصل فى القاهرة 33 للعظمي، ليسود طقس معتدل ليلا على جميع المدن المصرية، وتصل فى القاهرة 33 للعظمي، وطقس حار نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة الكبري تسجل 33 للعظمي و 22 للصغري، وشبين الكوم 33 للعظمي و 23 للصغري، ووادي النطرون 33 للعظمي و 21 للصغري، ودمنهور 31 للعظمي و 21 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 29 للعظمي و 22 للصغري، وطنطا 33 للعظمي و 22 للصغري، ومطروح 26 للعظمي و 20 للصغري، والسلوم 29 للعظمي و 19 للصغري، وسيوة 34 للعظمي و 20 للصغري، والمنصورة 33 للعظمي و 23 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى الإسماعيلية 34 للعظمي و 21 للصغري، والسويس 33 للعظمي و 21 للصغري، والعريش 28 للعظمي و 20 للصغري، وبورسعيد 29 للعظمي و 23 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى رفح 28 للعظمي و 20 للصغري، ورأس سدر 34 للعظمي و 22 للصغري، ونخل 33 للعظمي و 18 للصغري، ونويبع 35 للعظمي و 24 للصغري، وطابا 34 للعظمي و 24 للصغري، وكاترين 32 للعظمي و 20 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 37 للعظمي و 27 للصغري، والغردقة 37 للعظمي و 26 للصغري، والفيوم 34 للعظمي و 23 للصغري، ومرسي علم 37 للعظمي و 26 للصغري.

وتتوقع الأرصاد درجات الحرارة غدا على مدن الصعيد وتسجل فى بني سويف 34 للعظمي و 23 للصغري، والمنيا 34 للعظمي و 25 للصغري، وأسيوط 35 للعظمي و 24 للصغري، وسوهاج 37 للعظمي و 25 للصغري، وقنا 40 للعظمي و 26 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة فى أسوان 41 للعظمي و 27 للصغري، والأقصر 41 للعظمي و 26 للصغري، والوادي الجديد 38 للعظمي و 26 للصغري، وشلاتين 36 للعظمي و 25 للصغري، وحلايب 32 للعظمي و 26 للصغري.

وذكرت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة على مدار اليوم بارتفاع أمواج يصل إلى 2 متر، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب بارتفاع أمواج من 2.5 إلى 3 أمتار وحركة رياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع المدن والمحافظات المصرية: