درجات الحرارة غدا.. طقس معتدل ليلا والعظمى في القاهرة 34

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن والمحافظات، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وتصل في أسوان إلى 42 للعظمى.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة غدا فى القاهرة 34 للعظمي و 23 للصغري، ووادي النطرون 35 للعظمي و 23 للصغري، وشبين الكوم 35 للعظمي و 23 للصغري، وبلطيم 30 للعظمي و 22 للصغري، ودمنهور 33 للعظمي و 22 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 31 للعظمي و 23 للصغري، وطنطا 34 للعظمي و 23 للصغري، ومرسي مطروح 30 للعظمي و 22 للصغري، والسلوم 34 للعظمي و 22 للصغري، وسيوة 37 للعظمي و 22 للصغري.

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى شرم الشيخ 38 للعظمي و 27 للصغري، والغردقة 39 للعظمي و 27 للصغري، وطابا 33 للعظمي و 21 للصغري، وكاترين 32 للعظمي و 16 للصغري، وطابا 33 للعظمي و 21 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وذكرت الأرصاد الجوية ان درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 31 للعظمي و 23 للصغري، والاسماعيلية 36 للعظمي و 21 للصغري، والسويس 35 للعظمي و 22 للصغري، ورفح 31 للعظمي و 21 للصغري، وراس سدر 36 للعظمي و 21 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى الفيوم 36 للعظمي و 25 للصغري، وبني سويف 36 للعظمي و 24 للصغري، والمنيا 36 للعظمي و 24 للصغري، واسيوط 37 للعظمي و 24 للصغري، وسوهاج 38 للعظمي و 25 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى قنا 40 للعظمي و 26 للصغري، والاقصر 41 للعظمي و 27 للصغري، واسوان 42 للعظمي و 28 للصغري، وادفو 42 للعظمي و 27 للصغري، والوادي الجديد 40 للعظمي و 26 للصغري، وشلاتين 38 للعظمي و 25 للصغري، وحلايب 35 للعظمي و 28 للصغري.

طقس معتدل ليلا

وتتوقعه الارصاد ان يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الانحاء، وارتفاع نسبة الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح من 2 الى 3 درجات مئوية، مع نشاط لحركة الرياح على بعض المناطق ليلا.

كما تترواح حالة البحر الاحمر من معتدل الى مضطرب بارتفاع امواج من 1.5 الى 2.5 متر ، وتتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من 1 الى 1.75 متر.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن والمحافظات: