درجات الحرارة غدا.. طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء والعظمى في القاهرة 34

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن والمحافظات، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في القاهرة 34 للعظمى و 23 للصغرى، وطنطا 34 للعظمى و 23 للصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 23 للصغرى، ومطروح 29 للعظمى و 22 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتابعت: درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 30 للعظمي و 23 للصغري، والسلوم 31 للعظمي و 23 للصغري، ودمياط 29 للعظمي و 23 للصغري، والمنصورة 34 للعظمي و 24 للصغري.

وذكرت الأرصاد أن درجات الحرارة غدا فى الإسماعيلية 36 للعظمي و 23 للصغري، والسويس 34 للعظمي و 23 للصغري، والعريش 31 للعظمي و 22 للصغري، ورفح 30 للعظمي و 21 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى طابا 32 للعظمي و 21 للصغري، وشرم الشيخ 38 للعظمي و 27 للصغري، والفيوم 35 للعظمي و 25 للصغري، ونخل 34 للعظمي و 17 للصغري.

درجة الحرارة في الصعيد

وتتوقع الارصاد ان تصل درجة الحرارة فى بني سويف 35 للعظمي و 24 للصغري، والمنيا 36 للعظمي و 24 للصغري، واسيوط 37 للعظمي و 25 للصغري، وسوهاج 37 للعظمي و 25 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى اسوان 40 للعظمي و 28 للصغري، والوادي الجديد 39 للعظمي و 25 للصغري، وشلاتين 38 للعظمي و 26 للصغري، وحلايب 33 للعظمي و 28 للصغري، والاقصر 39 للعظمي و 27 للصغري.

حالة البحرين غدا

كما تعتدل حالتي البحر الاحمر والمتوسط بارتفاع امواج من 1.5 الى 2 متر وحركة رياح شمالية غربية، وتنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ليلا.

كما ترتفع نسبة الرطوبة نهارا مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2 و 3 درجات، وتصل الرطوبة فى القاهرة 75 للعظمي و 25 للصغري، والوجه البحري 80 للعظمي و 30 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع المدن والمحافظات: