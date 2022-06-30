درجات الحرارة غدا ..طقس معتدل ليلاً.. والاسكندرية 34 للعظمي

أعلنت هيئة الارصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة، وتصل فى الاسكندرية 30 للعظمي، ليسود طقسا معتدلا ليلا على جميع المدن، وطقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري، مع نشاط للرياح ليلا.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 34 للعظمي و 24 للصغري، ووادي النطرون 34 لعظمي و 23 للصغري، وشبين الكوم 34 للعظمي و 24 للصغري، ودمنهور 33 للعظمي و 23 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 30 للعظمي و 23 للصغري، ومطروح 29 للعظمي و 24 للصغري، وطنطا 34 للعظمي و 24 للصغري.

كما تصل درجات الحرارة غدا فى شرم الشيخ 37 للعظمي و 28 للصغري، والغردقة 37 للعظمي و 27 للصغري، ومرسي علم 36 للعظمي و 27 للصغري، والفيوم 36 للعظمي و 25 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى السلوم 31 للعظمي و 23 للصغري، والمصنورة 34 للعظمي و 24 للصغري، والاسماعيلية 35 للعظمي و 24 للصغري، والسويس 35 للعظمي و 23 للصغري، والعريش 31 للعظمي و 22 للصغري.

درجة الحرارة فى كاترين

وتسجل درجة الحرارة غدا فى راس سدر 36 للعظمي و24 للصغري، ونخل 33 للعظمي و 17 للصغري، ونويبع 35 للعظمي و 24 للصغري، وطابا 32 للعظمي و 21 للصغري، وكاترين 31 للعظمي و 17 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى بني سويف 36 للعظمي و 24 للصغري، والمنيا 37 للعظمي و 24 للصغري، واسيوط 37 للعظمي و 24 للصغري، وسوهاج 38 للعظمي و 25 للصغري.

وتضل درجة الحرارة فى اسوان 40 للعظمي و 27 للصغري، والاقصر 39 للعظمي و 26 للصغري، وقنا 38 للعظمي و 26 للصغري، وابوسمبل 40 للعظمي و 26 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى الوادي الجديد 40 للعظمي و 25 للصغري، وشلاتين 38 للعظمي و 26 للصغري، وحلايب 34 للعظمي و 27 للصغري.

شديد الحرارة نهارا

كما يسود طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد مع ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بمعدل من 2 و 3 درجات.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة فى المحافظات المصرية: