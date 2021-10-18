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درجات الحرارة غدا..طقس معتدل على القاهرة.. و 28 درجة للعظمي

وتصل درجات الحرارة غدا فى اسوان 35 للعظمي
عصام عميرة 1:17 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21 1:17 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء فى المحافظات المصرية، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجة البحري والسوحل الشمالية، ولطيف ليلا.

كما يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال الصعيد ولطيف ليلا، وطقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولطيف ليلا على تلك الأنحاء.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 28 للعظمي و 19 للصغري، ووادي النطرون 27 للعظمي و 20 للصغري، وشبين الكوم 28 للعظمي و 19 للصغري، ودمنهور 28 للعظمي و 20 للصغري.

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درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 26 للعظمي و 20 للصغري، وطنطا 28 للعظمي و 19 للصغري، والسلوم 26 للعظمي و 20 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى مرسي مطروح 26 للعظمي و 19 للصغري، وسيوة 29 للعظمي و 18 للصغري، وبورسعيد 26 للعظمي و 20 للصغري.

درجة الحرارة غدا

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى السويس 28 للعظمي و 20 للصغري، والعريش 26 للعظمي و 21 للصغري، والمنصورة 28 للعظمي و 19 للصغري، ورفح 26 للعظمي و 21 للصغري.

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وتتوقع الأرصاد درجات الحرارة غدا فى شرم الشيخ وتسجل 32 للعظمي و 24 للصغري، والغردقة 32 للعظمي و 24 للصغري، ومرسي علم 31 للعظمي و 23 للصغري، ومرسي علم 31 للعظمي و 23 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية ان درجة الحرارة غدا فى الفيوم 30 للعظمي و 20 للصغري، وبني سويف 30 للعظمي و 21 للصغري، والمنيا 30 للعظمي و 20 للصغري، والمنيا 30 للعظمي و 20 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى اسوان 35 للعظمي و 22 للصغري، وادفو 35 للعظمي و 22 للصغري، والاقصر 34 للعظمي و 22 للصغري.

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وتبلغ درجة الحرارة غدا فى الوادي الجديد 33 للعظمي و 21 للصغري، وحلايب 30 للعظمي و 24 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع الارصاد الجوية تراجع نسبة الرطوبة غدا على اغلب المدن، وتسجل فى القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

 وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على كافة المدن والمحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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