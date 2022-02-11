درجات الحرارة غدا.. طقس معتدل على القاهرة والعظمى 20

تتوقع الأرصاد ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة غدا السبت على جميع المدن، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد، ان كافة المدن والمحافظات تشهد طقس شديد البرودة ليلاً تصل الى الصقيع على شمال الصعيد.

وحذرت الأرصاد، من تكون شبورة مائية كثيفة على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، تؤثر على الرؤية على الطرق الزراعية.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

كما تسجل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 20 للعظمي و 10 للصغري، والمنصورة 19 للعظمي و 10 للصغري، والزقازيق 20 للعظمي و 10 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 19 للعظمي و 11 للصغري، وطنطا 19 للعظمي و 10 للصغري، ومرسي مطروح 18 للعظمي و 11 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 19 للعظمي و 9 للصغري، وبلطيم 18 للعظمي و 10 للصغري، وسيوة 19 للعظمي و 6 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وذكرت ان درجة الحرارة غدا فى الاسماعيلية 20 للعظمي و 10 للصغري، والسويس 20 للعظمي و 10 للصغري، والعريش 18 للعظمي و 10 للصغري، ورفح 18 للعظمي و 10 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 22 للعظمي و 14 للصغري، والغردقة 22 للعظمي و 13 للصغري، ومرسي علم 23 للعظمي و 12 للصغري، والطور 21 للعظمي و 12 للصغري.

كما تبلغ الحرارة على بني سويف 20 للعظمي و 6 للصغري، والمنيا 20 للعظمي و 5 للصغري، واسيوط 21 للعظمي و 5 للصغري، وسوهاج 22 للعظمي و 5 للصغري.

وتصل درجة الحرارة غدا فى اسوان 26 للعظمي و 11 للصغري، والاقصر 25 للعظمي و 9 للصغري، والوادي الجديد 23 للعظمي و 9 للصغري، وشلاتين 24 للعظمي و 13 للصغري.

البحر المتوسط غدا

تابعت الأرصاد، ان حالة البحر المتوسط تتراوح من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج 1.5 متر وحركة رياح شمالية شرقية الى جنوب شرقية.

كما تعتدل حالة البحر الاحمر بارتفاع امواج يصل الى 2 متر وحركة رياح شمالية شرقية الى شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على جميع المدن والمحافظات: