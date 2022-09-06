درجات الحرارة غدا.. طقس معتدل الحرارة ليلاً وأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة غدا في المحافظات والمدن ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائل للحرارة على الجنوب.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

كما تصل درجات الحرارة غدا الأربعاء فى القاهرة 33 للعظمى و 23 للصغرى، والعاصمة الإدارية 33 للعظمى و 22 للصغرى، وأكتوبر 33 للعظمى و 22 للصغرى، ودمنهور 325 للعظمى و 24 للصغرى، وكفر الشيخ 32 للعظمى و 23 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 30 للعظمى و 23 للصغرى، والعلمين الجديدة 30 للعظمى و 23 للصغرى، ووادي النطرون 33 للعظمى و 24 للصغرى، ومطروح 29 للعظمى و 23 للصغرى، وسيوة 32 للعظمى و 22 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى المنصورة 33 للعظمى و 23 للصغرى، وبورسعيد 31 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 33 للعظمى و 23 للصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 23 للصغرى.

درجة الحرارة غدا في العريش

كما تصل درجة الحرارة غدا فى العريش 31 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 31 للعظمى و 23 للصغرى، والطور 34 للعظمى و 27 للصغرى، ورأس سدر 34 للعظمى و 24 للصغرى، ونخل 32 للعظمى و 20 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى طابا 33 للعظمى و 27 للصغرى، ونويبع 33 للعظمى و 26 للصغرى، وحلايب 35 للعظمى و 27 للصغرى، وكاترين 31 للعظمى و 19 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في مدن الصعيد على بني سويف 33 للعظمى و 21 للصغرى، والمنيا 34 للعظمى و 22 للصغرى، وأسيوط 34 للعظمى و 23 للصغرى، وسوهاج 35 للعظمى و 24 للصغرى، وقنا 37 للعظمى و 26 للصغرى، والأقصر 38 للعظمى و 27 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى أسوان 39 للعظمى و 27 للصغرى، والوادي الجديد 38 للعظمى و 26 للصغرى، وحلايب 35 للعظمى و 27 للصغرى، وأبو سمبل 38 للعظمى و 27 للصغرى.

حالة البحر المتوسط

وتتراوح حالة البحر المتوسط من معتدل إلى مضطرب بارتفاع امواج يصل إلى 3 أمتار، ورياح شمالية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر بارتفاع أمواج يصل إلى 2 متر.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء على مختلف المحافظات والمدن: