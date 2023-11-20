درجات الحرارة غدا.. طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والعظمى 25 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع المدن، ليسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، وطقس ليلا مائل للبرودة على اغلب الانحاء.

كما حذرت هيئة الارصاد، من ظهور شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت، أن أمطار خفيفة تتساقط على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأعلنت الأرصاد في التقرير مؤشرات جميع درجات الحرارة غدا في المدن المصرية، وتبلغ على القاهرة 25 العظمى و 18 الصغرى، وبنها 25 العظمى و 18 الصغرى، وشرم الشيخ 29 العظمى و20 الصغرى، ورفح 24 العظمى و 16 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 25 للعظمى و 17 الصغرى، وطنطا 25 العظمى و 17 الصغرى، وأسوان 27 العظمى و 17 الصغرى، ودمياط 24 العظمى و 18 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في الطور 26 العظمى و 19 الصغرى، والإسماعيلية 25 العظمى و 18 الصغرى، والعريش 25 العظمى و 17 الصغرى، وسفاجا 27 العظمى و 20 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في رأس غارب 27 العظمى و 20 الصغرى، وحلايب 27 العظمى و 22 الصغرى، وشبين الكوم 25 للعظمى و 17 صغرى، والمنيا 26 العظمى و14 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى السلوم

وتبلغ درجة الحرارة غدا في السلوم 23 العظمى و 15 الصغرى، وأبو سمبل 27 العظمى و 17 الصغرى، والعاصمة الإدارية 25 درجة و 19 الصغرى، وشلاتين 28 للعظمى و 22 صغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في بورسعيد 24 العظمى و17 الصغرى، والعلمين 24 العظمى و 16 الصغرى، وبني سويف 25 العظمى و15 الصغرى، وكاترين 22 العظمى و8 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في كفر الشيخ 24 العظمى و 17 الصغرى، وأسيوط 26 العظمى و 14 الصغرى، والفيوم 25 العظمى و 16 الصغرى، و رأس سدر 25 للعظمى و 18 الصغرى.

كما تصل في المنصورة 25 العظمى و 17 الصغرى، والزقازيق 26 العظمى و18 الصغرى، وادي النطرون 25 العظمى و 18 الصغرى، وأبو رماد 28 العظمى و 21 الصغرى، ونخل 23 العظمى و 10 الصغرى.

وأضافت أن درجة الحرارة غدا في الغردقة 28 للعظمى و 19 الصغرى، ومرسى مطروح 25 العظمى و 15 الصغرى، وسيوة 23 للعظمى و 12 صغرى، والسويس 26 العظمى و 18 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في 6أكتوبر 26 العظمى و 18 الصغرى، وسوهاج 26 العظمى و 15 الصغرى، وقنا 26 العظمى و 17 الصغرى، ودمنهور 25 للعظمى و 17 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

وأضافت الأرصاد في التقرير حالة البحر المتوسط من خفيف الى متوسط ارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية.

كما تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج من 1.25 الى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المدن: