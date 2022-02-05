لايف

درجات الحرارة غدا.. طقس مشمس ومستقر والعظمى فى القاهرة 18 درجة

وتصل درجات الحرارة فى الاسكندرية 18 للعظمي
عصام عميرة 5:34 م, السبت, 5 فبراير 22 5:34 م, السبت, 5 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

تتوقع الأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس وفق درجات الحرارة غدا الأحد على جميع المدن، ليسود طقس مشمس أغلب فترات النهار مع شبورة مائية على الطرق الرئيسية والزراعية خلال فترات من الصباح الباكر.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتابعت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 18 للعظمى و 10 للصغرى، ودمنهور 18 للعظمى و 10 للصغرى، وبلطيم 18 للعظمى و 10 للصغرى، والمنصورة 18 للعظمى و 10 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 18 للعظمى و 11 للصغرى، وطنطا 18 للعظمى و 10 للصغرى، ومرسى مطروح 19 للعظمى و 9 للصغرى، والسلوم 19 للعظمى و 9 للصغرى.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة غدا.. إنذار بحري واضطراب حركة الملاحة بالمتوسط وتقلبات جوية

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا فى شرم الشيخ 21 للعظمي و 15 للصغري، والغردقة 21 للعظمي و 14 للصغري، ومرسي مطروح 22 للعظمي و 11 للصغري، وطابا 16 للعظمي و 11 للصغري.

وتابعت أن درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 18 للعظمي و 10 للصغري، والاسماعيلية 19 للعظمي و 10 للصغري، والسويس 19 للعظمي و 10 للصغري، والعريش 19 للعظمي و 11 للصغري.

اقرأ أيضا  استقالة رئيس CNN بعد كشف "علاقة غرامية" مع زميلته في الشبكة

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة غدا فى الفيوم 18 للعظمي و 8 للصغري، وبني سويف 18 للعظمي و 7 للصغري، والمنيا 18 للعظمي و 7 للصغري، واسيوط 19 للعظمي و 7 للصغري، وسوهاج 20 للعظمي و 8 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى اسوان 22 للعظمي و 9 للصغري، وادفو 22 للعظمي و 8 للصغري، والوادي الجديد 21 للعظمي و 6 للصغري، وحلايب 22 للعظمي و 13 للصغري.

وذكرت الأرصاد، أن هناك طقس مائل للبرودة نهارا على مدن القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية، وشيدي البرودة ليلا على تلك الانحاء.

اقرأ أيضا  وزيرة التضامن: برنامج «مودة» ينتهي من تدريب 54 ألف طالب وطالبة

وذكرت الارصاد ان جنوب سيناء يسودها طقس مائل للدفء نهارا ومعتدل على شمال الصعيد.

حالة البحر المتوسط

وأوضحت أن حالة البحر المتوسط تتراوح من خفيف إلى معتدل بارتفاع أمواج من 1 الى 1.5 متر، والبحر الاحمر يشهد حالة مستقرة بارتفاع امواج 1.5 متار، وحركة رياح شمالية شرقية.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على جميع المدن والمحافظات المصرية:

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

عملية إنقاذ الطفل ريان.. إحضار والديه وسيارة إسعاف ترقبا للحظة الخروج

المال - خاص 5:15 م, السبت, 5 فبراير 22

ضبط سائق بتهمة اختلاس 60 طن سكر مدعم وبيعها بالسوق السوداء

أماني عوض 4:53 م, السبت, 5 فبراير 22

لسرقته.. ضبط المتهمين بقتل سائق «توك توك» في الجيزة

أماني عوض 4:35 م, السبت, 5 فبراير 22

الداخلية: مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار بسوهاج

أماني عوض 4:21 م, السبت, 5 فبراير 22

ضبط مدير مدرسة استولى على أموال من المصروفات الدراسية بسوهاج

أماني عوض 4:11 م, السبت, 5 فبراير 22

شينخوا : الشعلة الأولمبية تضىء الاستاد الوطنى ببكين إيذانا ببداية فصل الربيع

منتصر محمود 4:04 م, السبت, 5 فبراير 22