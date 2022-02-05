درجات الحرارة غدا.. طقس مشمس ومستقر والعظمى فى القاهرة 18 درجة

تتوقع الأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس وفق درجات الحرارة غدا الأحد على جميع المدن، ليسود طقس مشمس أغلب فترات النهار مع شبورة مائية على الطرق الرئيسية والزراعية خلال فترات من الصباح الباكر.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتابعت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 18 للعظمى و 10 للصغرى، ودمنهور 18 للعظمى و 10 للصغرى، وبلطيم 18 للعظمى و 10 للصغرى، والمنصورة 18 للعظمى و 10 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 18 للعظمى و 11 للصغرى، وطنطا 18 للعظمى و 10 للصغرى، ومرسى مطروح 19 للعظمى و 9 للصغرى، والسلوم 19 للعظمى و 9 للصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا فى شرم الشيخ 21 للعظمي و 15 للصغري، والغردقة 21 للعظمي و 14 للصغري، ومرسي مطروح 22 للعظمي و 11 للصغري، وطابا 16 للعظمي و 11 للصغري.

وتابعت أن درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 18 للعظمي و 10 للصغري، والاسماعيلية 19 للعظمي و 10 للصغري، والسويس 19 للعظمي و 10 للصغري، والعريش 19 للعظمي و 11 للصغري.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة غدا فى الفيوم 18 للعظمي و 8 للصغري، وبني سويف 18 للعظمي و 7 للصغري، والمنيا 18 للعظمي و 7 للصغري، واسيوط 19 للعظمي و 7 للصغري، وسوهاج 20 للعظمي و 8 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى اسوان 22 للعظمي و 9 للصغري، وادفو 22 للعظمي و 8 للصغري، والوادي الجديد 21 للعظمي و 6 للصغري، وحلايب 22 للعظمي و 13 للصغري.

وذكرت الأرصاد، أن هناك طقس مائل للبرودة نهارا على مدن القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية، وشيدي البرودة ليلا على تلك الانحاء.

وذكرت الارصاد ان جنوب سيناء يسودها طقس مائل للدفء نهارا ومعتدل على شمال الصعيد.

حالة البحر المتوسط

وأوضحت أن حالة البحر المتوسط تتراوح من خفيف إلى معتدل بارتفاع أمواج من 1 الى 1.5 متر، والبحر الاحمر يشهد حالة مستقرة بارتفاع امواج 1.5 متار، وحركة رياح شمالية شرقية.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على جميع المدن والمحافظات المصرية: