درجات الحرارة غدا .. طقس مشمس نهارًا وبارد ليلًا على المدن و«العظمى» في القاهرة 23

أعلنت الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدًا على مختلف المدن والمحافظات، ليسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس بارد ليلا على أغلب المدن، مع شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد أن تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بسرعة 17 عقدة، وتعتدل الرياح على باقي المدن.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية، تفاصيل مؤشرات درجات الحرارة غدا على المدن، وتصل فى القاهرة 23 العظمى و15 الصغرى، والغردقة 26 للعظمى و 15 الصغرى، ورأس حدربة 27 العظمى و 17 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة في الإسكندرية 21 للعظمى و 13 الصغرى، والعاصمة الإدارية 23 للعظمى و 14 الصغرى، وطنطا 22 للعظمى و 13 للصغرى، ودمياط 23 للعظمى و 14 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى أسوان 29 للعظمى و 16 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 22 للعظمى و 14 للصغرى، وقنا 26 العظمى و15 الصغرى، والإسماعيلية 24 العظمى و 14 للصغرى.

وتابعت: أن درجة الحرارة غدا فى محافظة السويس 23 العظمى و 13 الصغرى، ومرسى علم 27 للعظمى و 16 الصغرى، وشبين الكوم 23 للعظمى و 14 صغرى، والسلوم 20 للعظمى و 12 للصغرى، والعلمين الجديدة 20 للعظمى و 14 للصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا فى المنصورة 21 العظمى و13 الصغرى، وسيوة 23 للعظمى و 12 صغرى، وأبو رماد 26 العظمى و16 الصغرى، والأقصر 28 العظمى و15 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ

كما تسجل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 27 للعظمى و 15 للصغرى، وأبو سمبل 28 للعظمى و 14 الصغرى، والفيوم 24 للعظمى و 12 للصغرى، وكفر الشيخ 22 العظمى و14 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة في رأس سدر 22 للعظمى و 13 الصغرى، والزقازيق 23 العظمى و 13 الصغرى، وأسيوط 26 العظمى و12 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى العريش 22 العظمى و13 الصغرى، ونخل 20 العظمى و 7 للصغرى، والوادي الجديد 28 للعظمى و 12 الصغرى، والمنيا 25 للعظمى و 11 للصغرى، طابا 20 للعظمى و 14 الصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة فى سفاجا 26 للعظمى و 15 الصغرى، وبني سويف 24 العظمى و 12 للصغرى، ورفح 21 العظمى و 13 الصغرى، رأس غارب 24 للعظمى و 15 للصغرى، وادي النطرون 23 العظمى و14 الصغرى.

وتسجل فى شلاتين 27 للعظمى و 17 صغرى، وسوهاج 27 للعظمى و 13 للصغرى، وحلايب 26 العظمى و 16 صغرى، ودمنهور 22 للعظمى و 13 الصغرى، والطور 24 العظمى و 17 الصغرى.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن: