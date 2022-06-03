درجات الحرارة غدا .. طقس مشمس نهارًا و«العظمى» في القاهرة 35

تتوقع الأرصاد أجواءً حارة مستقرة على المدن وفق درجات الحرارة غدا السبت، وتصل في القاهرة 35 للعظمى، ويسود طقس حار نهارًا على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوبها.

درجات الحرارة غدا

وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 30 درجة مئوية، وشمال الصعيد 36 درجة مئوية، جنوب الصعيد 41 درجة مئوية.

حالة البحرين

البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، ارتفاع الموج من (1 : 1.5 متر ) يسمح بكافة الأنشطة البحرية .

البحر الأحمر معتدل ،ارتفاع الموج (1.5 : 2 متر ) يسمح بكافة الأنشطة البحرية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتصل درجات الحرارة غدا في القاهرة 35 للعظمي و 22 للصغري، ودمنهور 30 للعظمي و 20 للصغري، وشبين الكوم 34 للعظمي و 20 للصغري.

كما تبلغ درجات الحرارة غدا في الاسكندرية 30 للعظمي و 21 للصغري، وطنطا 33 للعظمي و 20 للصغري.

وتصل درجة الحرارة غدا في بورسعيد 31 للعظمي و 21 للصغري، والاسماعيلية 36 للعظمي و 20 للصغري، والسويس 35 للعظمي و 20 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة في بني سويف 36 للعظمي و 22 للصغري، والمنيا 37 للعظمي و 24 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة في سوهاج 38 للعظمي و 25 للصغري، وقنا 39 للعظمي و ٢٥ للصغري، وادفو 41 للعظمي و 26 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة في اسوان 42 للعظمي و 26 للصغري، والاقصر 38 للعظمي و 24 للصغري، والوادي الجديد 40 للعظمي و 26 للصغري.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا علي جميع المدن والمحافظات: