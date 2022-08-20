درجات الحرارة غدا.. طقس مشمس نهارا والعظمى في الإسكندرية 32

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد على كافة الأنحاء، وتصل فى القاهرة 36 للعظمى و الإسكندرية 32 للعظمى، مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة على مدار اليوم ليسود طقس مشمس وشديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن مدن السواحل الشمالية الغربية يسودها طقس حار رطب ليلا و مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد، مع نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتابعت إن درجات الحرارة غدا تصل في القاهرة 36 للعظمى و 25 للصغرى، ووادي النطرون 35 للعظمى و 25 للصغرى، و شبين الكوم 36 للعظمى و 24 للصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 24 للصغرى، وبلطيم 32 للعظمى و 25 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 32 للعظمى و 26 للصغرى، وطنطا 35 للعظمى و 25 للصغرى، ومطروح 31 للعظمى و 24 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة فى سيوة 39 للعظمى و 22 للصغرى، ودمياط 32 للعظمى و 25 للصغرى، والزقازيق 26 للعظمى و 25 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتابعت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة غدا فى الإسماعيلية 37 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 36 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 34 للعظمى و 23 للصغرى، ورأس سدر 37 للعظمى و 26 للصغرى، ونخل 37 للعظمى و 26 للصغرى، ونويبع 37 للعظمى و 27 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى طابا 36 للعظمى و 26 للصغرى، وكاترين 32 للعظمى و 19 للصغرى، وشرم الشيخ 38 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 28 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة فى الفيوم 38 للعظمى و 25 للصغرى، و بني سويف 38 للعظمى و 25 للصغرى، والمنيا 39 للعظمى و 25 للصغرى، وأسيوط 39 للعظمى و 24 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة فى سوهاج 39 للعظمى و 27 للصغرى، و قنا 41 للعظمى و 27 للصغرى، والأقصر 42 للعظمى و 27 للصغرى، وأسوان 42 للعظمى و 29 للصغرى، وادفو 42 للعظمى و 28 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة فى الوادي الجديد 42 للعظمى و 25 للصغرى، وحلايب 36 للعظمى و 28 للصغرى، وشلاتين 39 للعظمى و 27 للصغرى.

حالة البحر المتسوط غدا

وتتوقع الأرصاد، أن تتراوح حالة البحرين الأحمر والمتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.75 متر، ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على مختلف المحافظات والمدن: