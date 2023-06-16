درجات الحرارة غدا.. طقس مشمس شديد الحرارة نهارا و«العظمى» في القاهرة «36»

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة غدا السبت على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، وطقس ليلا معتدل الحرارة على جميع الأنحاء.

كما تتوقع الأرصاد، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 16 عقده في الاتجاه الشمالي الغربي.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأوضحت الأرصاد، في التقرير أن درجات الحرارة غدا في القاهرة 36 العظمى و 23 الصغرى، والفيوم 37 للعظمى و 27 للصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 27 الصغرى، وكفر الشيخ 35 العظمى و 23 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد، إلى أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 27 للعظمى و 21 للصغرى، وسوهاج 43 للعظمى و 29 للصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و 28 الصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى و 23 صغرى.

درجة الحرارة غدا فى طنطا

وتبلغ درجة الحرارة في طنطا 36 العظمى و 23 الصغرى، وسيوة 33 للعظمى و21 صغرى، شرم الشيخ 40 للعظمى و 29 الصغرى، والعلمين الجديدة 27 للعظمى و 21 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في بورسعيد 29 العظمى و 22 الصغرى، وبني سويف 39 العظمى و 27 الصغرى، ورأس حدربة 35 العظمى و 26 الصغرى، ورأس غارب 38 العظمى و 27 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في الأقصر 44 العظمى و 31 الصغرى، وأبو رماد 36 العظمى و 27 الصغرى، والمنيا 41 للعظمى و 28 الصغرى، وسيوة 33 للعظمى و 21 صغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في شلاتين 38 للعظمى و 26 صغرى، وأسيوط42 العظمى و 27 الصغرى، ، والمنصورة 35 العظمى و 23 الصغرى، وكاترين 34 العظمى و 14 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في دمياط 34 العظمى و 24 الصغرى، ورفح 29 العظمى و 21 الصغرى، وادي النطرون 36 العظمى و 22 الصغرى، والسلوم 29 العظمى و 23 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في مرسى مطروح 28 العظمى و 20 الصغرى، وابو سمبل 43 العظمى و 30 الصغرى، ورأس سدر 37 للعظمى و 22 الصغرى، وقنا 43 العظمى و 30 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في حلايب 35 العظمى و 28 الصغرى، والغردقة 40 للعظمى و 28 الصغرى، ، والإسماعيلية 37 العظمى و23 للصغرى، والعاصمة الإدارية 36 درجة و 24 الصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتسجل درجة الحرارة غدا في دمنهور 34 للعظمى و 23 الصغرى، وطابا 36 للعظمى و 24 الصغرى، والوادي الجديد 45 للعظمى و 26 الصغرى، وبنها 36 العظمى و 23 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في الطور 37 العظمى و26 الصغرى، والزقازيق 36 العظمى و 24 الصغرى، ونخل 38 العظمى و17 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 36 العظمى و 24 الصغرى، والسويس 36 العظمى و 25 الصغرى.

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل، ويبلغ ارتفاع الموج 1 الى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، ويصل ارتفاع الموج فى البحر الأحمر من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح من شمالية غربية.

وأضافت الأرصاد الجوية، ان شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن: