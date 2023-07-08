درجات الحرارة غدا.. طقس مشمس شديد الحرارة على مدن الصعيد والقاهرة 35 للعظمى

اعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على جميع المدن، ليسود طقس نهارا حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، واعتدال الطقس ليلا على جميع المدن.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على مختلف المدن، على القاهرة 35 العظمى و 23 الصغرى، وبني سويف 37 العظمى و 24 الصغرى، وكفر الشيخ 34 العظمى و 24 الصغرى، ودمياط 32 العظمى و 22 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأوضحت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 29 للعظمى و 22 للصغرى، وبورسعيد 33 العظمى و 23 الصغرى، والفيوم 36 للعظمى و 24 الصغرى، واسيوط 38 العظمى و 25 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في سيوة 38 للعظمى و 23 صغرى، وشرم الشيخ 38 للعظمى و 28 الصغرى، وحلايب 35 العظمى و 28 الصغرى، و 6أكتوبر 36 العظمى و 23 الصغرى، ورفح 32 العظمى و 22 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الغردقة

وتصل درجة الحرارة غدا في العلمين الجديدة 29 للعظمى و 24 الصغرى، ورأس غارب 38 العظمى و 27 الصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 28 الصغرى، والوادي الجديد 42 للعظمى و 26 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في رأس حدربة 34 العظمى و 27 الصغرى، وطنطا 34 العظمى و 23 الصغرى، وأبو سمبل 40 العظمى و30 الصغرى، والزقازيق 35 العظمى و 24 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في الإسماعيلية 35 العظمى و 23 للصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 23 الصغرى، وشلاتين 37 للعظمى و 29 صغرى، وسوهاج 40 للعظمى و 26 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في المنصورة 33 العظمى و 23 الصغرى، والأقصر 41 العظمى و 27 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 27 الصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 28 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى شبين الكوم

وتبلغ درجة الحرارة غدا في السلوم 32 العظمى و 23 الصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 23 صغرى، ومرسى مطروح 30 العظمى و 24 الصغرى، والعاصمة الإدارية 36 درجة و 23 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في وادي النطرون 36 العظمى و 23 الصغرى والمنيا 38 للعظمى و 24 الصغرى، وكاترين 33 العظمى و 16 الصغرى، ورأس سدر 37 للعظمى و 23 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في قنا 41 العظمى و 27 الصغرى، والطور 34 العظمى و 26 الصغرى، والسويس 35 العظمى و 23 الصغرى، وطابا 35 للعظمى و 25 الصغرى، وبنها 35 العظمى و24 الصغرى.

اضطراب البحر المتوسط وارتفاع الأمواج

كما تتغير حالة البحر المتوسط من معتدل الى مضطرب، بارتفاع الموج 2.5الى 4 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الاحمر وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على مختلف المدن: