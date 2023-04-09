درجات الحرارة غدا.. طقس مشمس حار نهارا وأمطار رعدية على سواحل البحر الأحمر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة غدا الإثنين عدة درجات على أغلب المدن، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية، وحار على جنوب البلاد.

كما يسود طقس بارد ليلا بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد.

وذكرت الأرصاد، أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وقد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى وتكون خفيفة ورعديه أحيانا على مناطق من وسط وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وتشهد أيضا أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من محافظة البحر الأحمر ومدن القناة قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس وخليج العقبة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وقالت الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة غدا الاثنين تسجل علي القاهرة 26 العظمى و14 الصغرى، وشرم الشيخ 30 للعظمى و 19 الصغرى، والعاصمة الإدارية 27 للعظمى و 13 صغرى، وسوهاج 33 للعظمى و 19 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما ذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 21 للعظمى و 14 الصغرى، وأسوان 37 للعظمى و 19 الصغرى، ودمنهور 25 للعظمى و 15 الصغرى، والمنيا 29 للعظمى و 16 للصغرى.

وتبلغ أن درجة الحرارة غدا في شبين الكوم 27 للعظمى و 16 صغرى، ورفح 23 العظمى و 14 الصغرى، وأبو سمبل 36 للعظمى و 19 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى دمياط

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في مدينة 6 أكتوبر 27 للعظمى و 13 للصغرى، ودمياط 24 للعظمى و 14 للصغرى، والعريش 24 العظمى و15 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في كفر الشيخ 25 العظمى و14 الصغرى، وأبو رماد 29 العظمى و21 الصغرى، ومرسى علم 31 للعظمى و 22 الصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة غد في الفيوم 27 للعظمى و 20 للصغرى، ورأس غارب 29 للعظمى و 21 للصغرى، وأسيوط 31 العظمى و 19 الصغرى.

درجة الحرارة في السويس

وتسجل درجة الحرارة غدا في السويس 26 العظمى و 14 الصغرى، والزقازيق 26 العظمى و 15 الصغرى، والطور 28 العظمى و 15 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في الغردقة 31 للعظمى و 21 الصغرى، وشلاتين 31 للعظمى و 21 صغرى، وسفاجا 31 للعظمى و 21 الصغرى، وطابا 26 للعظمى و 14 الصغرى.

وتصل في سيوة 25 للعظمى و12 صغرى، والأقصر 36 العظمى و18 الصغرى، وادي النطرون 27 العظمى و15 الصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة في العلمين الجديدة 21 للعظمى و 15 للصغرى، وبني سويف 27 العظمى و14 للصغرى، ورأس حدربة 31 العظمى و 21 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في الوادي الجديد 35 للعظمى و 17 الصغرى، والمنصورة 25 العظمى و18 الصغرى، وقنا 36 العظمى و 18 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في الإسماعيلية 27 العظمى و 15 للصغرى، ورأس سدر 28 للعظمى و 15 الصغرى، وحلايب 30 العظمى و 22 صغرى.

نشاط للرياح علي القاهرة

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على وسط وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، ويبلغ سرعتها 17 عقده في الاتجاه الشمالي الغربي على القاهرة الكبرى.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن: