درجات الحرارة غدا.. طقس مائل للدفء نهارا وأمطار رعدية علي السواحل والقاهرة 24 للعظمى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة غدا الثلاثاء على أغلب المدن، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس دافئ على شمل الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، و طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع فرص سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة ليلا الى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأعلنت الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء علي جميع المدن، وتصل في القاهرة 24 العظمى و14 الصغرى، والفيوم 24 للعظمى و 14 للصغرى، والأقصر 28 العظمى و18 الصغرى ، وبني سويف 25 العظمى و15 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما قالت الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 21 للعظمى و 13 الصغرى، وأسوان 31 للعظمى و 18 الصغرى، العاصمة الإدارية 24 للعظمى و 13 صغرى، ومدينة 6 أكتوبر 25 للعظمى و 13 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى قنا

و تصل درجة الحرارة غدا في قنا 30 العظمى و 17 الصغرى، والعريش 22 العظمى و13 الصغرى، والطور 25 العظمى و 15 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في أبو رماد 28 العظمى و20 الصغرى، وأبو سمبل31 للعظمى و 20 الصغرى، وأسيوط 25 العظمى و15 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في سوهاج 26 للعظمى و 16 للصغرى، ورأس غارب 28 للعظمى و 21 للصغرى، ودمياط 21 للعظمى و 14 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في كفر الشيخ 22 العظمى و14 الصغرى، ورفح 21 العظمى و 14 الصغرى، و شرم الشيخ 28 للعظمى و 18 الصغرى.

كما تصل في السويس 24 العظمى و 15 الصغرى، وادي النطرون 25 العظمى و15 الصغرى، والمنيا 26 للعظمى و 14 للصغرى.

وتابعت ان درجة الحرارة غدا في شلاتين 29 للعظمى و 20 صغرى، وطابا 24 للعظمى و 14 الصغرى، والزقازيق 24 العظمى و 15 الصغرى.

وتبلغ في سفاجا 28 للعظمى و 18 الصغرى، ومرسى علم 29 للعظمى و 17 الصغرى، و الغردقة 29 للعظمى و 19 الصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة في الإسماعيلية 24 العظمى و 14 للصغرى، ورأس حدربة 29 العظمى و 22 للصغرى، ودمنهور 24 للعظمى و 14 الصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتسجل درجة الحرارة غدا في سيوة 21 للعظمى و12 صغرى، ورأس سدر 24 للعظمى و 15 الصغرى، والمنصورة 23 العظمى و14 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في شبين الكوم 24 للعظمى و 14 صغرى، وحلايب 29 العظمى و 21 صغرى، والوادي الجديد 35 للعظمى و 19 الصغرى، والعلمين الجديدة 21 للعظمى و 14 للصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن حالة الموج في البحر المتوسط معتدل ويبلغ الموج 1.5الى 2.25في الاتجاه الشمالي الغربي، وتوضح أيضا عن حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 الى 2.5في الاتجاه الشمالي الغربي.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المدن: