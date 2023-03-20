درجات الحرارة غدا.. طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والعظمى 23 درجة

قالت الهيئة العامة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة غدا تسجل طقس معتدل نهارا، إذ يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، مع استمرار طقس بارد ليلا على جميع المدن.

وأضافت الأرصاد، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتصل سرعتها إلى 10 عقده في الاتجاه الغربي على القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأوضحت الأرصاد الجوية في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع المدن، وتصل في القاهرة 23 العظمى و15 الصغرى، والزقازيق 24 العظمى و 14 الصغرى، وأسوان 26 للعظمى و 14 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 21 للعظمى و 13 الصغرى، والمنيا 22 للعظمى و 10 للصغرى، ومرسى علم 24 للعظمى و 16 الصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة غدا في شبين الكوم 24 للعظمى و 14 صغرى، وأبو رماد 25 العظمى و17 الصغرى، ومحافظة أسيوط 22 العظمى و10 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى كفر الشيخ

وتسجل درجة الحرارة غدا في العلمين الجديدة 20 للعظمى و 12 للصغرى، ومحافظة الإسماعيلية 24 العظمى و 12 للصغرى، وكفر الشيخ 22 العظمى و15 الصغرى.

وتبلغ في الغردقة 23 للعظمى و 15 للصغرى، وسفاجا 24 للعظمى و 16 الصغرى، و شرم الشيخ 24 للعظمى و 17 للصغرى، والعريش 22 العظمى و11 الصغرى

وتابعت أن درجة الحرارة غدا في مدينة السويس 23 العظمى و 14 الصغرى، وأبو سمبل 25 للعظمى و 14 الصغرى، ورأس غارب 23 للعظمى و 15 للصغرى.

بينما تصل الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة غدا في قنا 24 العظمى و12 الصغرى، والطور 24 العظمى و 16 الصغرى، والعاصمة الإدارية 24 للعظمى و 14 الصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة في الوادي الجديد 24 للعظمى و 12 الصغرى، ورأس سدر 23 للعظمى و 14 للصغرى، و 6أكتوبر 23 للعظمى و 15 للصغرى.

وتتابع درجة الحرارة غدا في دمنهور 22 للعظمى و 14 الصغرى، وحلايب 24 العظمى و 18 صغرى، وراس حدربه 24 العظمى و18 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في سيوة 22 للعظمى و 13 صغرى، ودمياط 20 للعظمى و 13 للصغرى، ومدينة الأقصر 25 العظمى و 13 الصغرى، وطابا 20 للعظمى و 13 الصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة في بني سويف 23 العظمى و 11 للصغرى، وشلاتين 27 للعظمى و 17 صغرى، ووادي النطرون 23 العظمى و15 الصغرى، والسلوم 21 للعظمى و 13 للصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في محافظة الفيوم 23 للعظمى و 11 للصغرى، ورفح 22 العظمى و 11 الصغرى، وطنطا 23 للعظمى و 15 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في المنصورة 23 العظمى و15 الصغرى، ونخل 20 العظمى و9 للصغرى، وسوهاج 23 للعظمى و 10 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد، ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية الى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على مدن القناة واقصى السواحل الشمالية الغربية.

وفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا في المدن والمحافظات: