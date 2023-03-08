درجات الحرارة غدا.. طقس مائل للدفء نهارا والقاهرة 24 للعظمى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس على جميع المدن، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس بارد ليلا على مختلف المدن المصرية.

وحذرت الأرصاد، من تكون شبورة مائية على الطرق تحجب الرؤية الأفقية على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، خاصة الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على كافة الأنحاء، وتصل فى القاهرة 24 العظمى و14 الصغرى، وفي العريش 22 العظمى و13 الصغرى، و شرم الشيخ 26 للعظمى و16 للصغرى، وطنطا 23 للعظمى و14 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتابعت الأرصاد، إن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 23 للعظمى و12 الصغرى، ووادي النطرون 23 العظمى و12 الصغرى، ودمنهور 23 للعظمى و12 للصغرى، وبني سويف 27 العظمى و11 للصغرى، والإسماعيلية 24 العظمى و14 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في رأس حدربه 28 العظمى و15 للصغرى، والعاصمة الإدارية 24 للعظمى و13 الصغرى، وأسيوط 27 العظمى و10 الصغرى، و طابا 23 للعظمى و15 للصغرى، و الوادي الجديد 29 للعظمى و 12 الصغرى، و الغردقة 25 للعظمى و 15 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتصل درجة الحرارة غدا في أبو سمبل 30 للعظمى و13 الصغرى، والأقصر 29 العظمى 15 الصغرى، وسيوة 24 للعظمى و10 صغرى، والمنصورة 24 العظمى و14 الصغرى، ومرسى علم 28 للعظمى و14 للصغرى، والمنيا 27 للعظمى و10 للصغرى.

وتابعت الأرصاد، إن درجة الحرارة غدا فى نخل 22 للعظمى و7 للصغرى، ورأس غارب 27 للعظمى و15 للصغرى، و6 أكتوبر 25 للعظمى و 13 للصغرى، وكفر الشيخ 24 العظمى و14 الصغرى، وأبو رماد 29 العظمى و15 الصغرى، و حلايب 28 العظمى و15 صغرى.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى العلمين الجديدة 22 للعظمى و12 للصغرى، وبنها 24 العظمى 14 والصغرى، والزقازيق 24 العظمى و14 الصغرى، وشلاتين 31 للعظمى و14 صغرى، ورأس سدر 24 للعظمى و15 للصغرى، ودمياط 21 للعظمى و 13 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في شبين الكوم 23 للعظمى و13 صغرى، والسلوم 19 للعظمى و11 للصغرى، والسويس 23 العظمى 14 الصغرى، وأسوان 30 للعظمى و 15 الصغرى، وسوهاج 28 للعظمى و 13 للصغرى، ومدينة سفاجا 27 للعظمى و 14 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في رفح 22 العظمى 13 للصغرى، وقنا 28 للعظمى 13 للصغرى، والطور 25 العظمى 16 الصغرى، والفيوم 28 للعظمى و10 للصغرى، وطابا 23 للعظمى 15 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد أن تنشط حركة الرياح على السواحل الشمالية الغربية بسرعة 14 عقدة، وتعتدل على القاهرة وباقي الأنحاء.

كما تعتدل حالة البحر المتوسط بارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين في اتجاه الرياح جنوبي شرقي إلى جنوبي غربي، وحالة البحر الأحمر معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج من مترين الى مترين ونصف واتجاه الرياح شمالي شرقي إلى جنوبي شرقي.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس في المحافظات والمدن المصرية: