درجات الحرارة غدا ..طقس مائل للحرارة وشبورة مائية على الطرق والقاهرة 28 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس، ليسود طقس مئل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناؤ وجوب الصعيد.

وطقس لطيف في أول الليل و مائل للبرودة فى اخر الليل والصباح الباكر، مع شبورة مائية على الطرق الرئيسية والصباح الباكر، وأمطار على القاهرة والوجه البحري بنسبة 20 %.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتتوقع الارصاد ان تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 28 للعظمى و 20 للصغرى، والعاصمة 27 للعظمى و 20 للصغرى، و أكتوبر 28 للعظمى و 19 للصغرى، و بنها 28 للعظمى و 19 للصغرى، و دمنهور 27 للعظمى و 19 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 26 للعظمى و 19 للصغرى، و العلمين 26 للعظمى و 19 للصغرى، و مطروح 25 للعظمى و 19 للصغرى، و السلوم 28 للعظمى و 18 للصغرى، و سيوة 27 للعظمى و 15 للصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا بورسعيد 26 للعظمى و 19 للصغرى، و الإسماعيلية 28 للعظمى و 20 للصغرى، والسويس 27 للعظمى و 19 للصغرى، والزقازيق 28 للعظمى و 20 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى شبين الكوم 28 للعظمى و 20 للصغرى، و طنطا 27 للعظمى و 19 للصغرى، وطابا 29 للعظمى و 20 للصغرى، و حلايب 28 للعظمى و 24 للصغرى..

درجة الحرارة غدا

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 33 للعظمى و 22 للصغرى، والغردقة 31 للعظمى و 21 للصغرى، و مرسي علم 31 للعظمى و 22 للصغرى، والفيوم 28 للعظمى و 19 للصغرى، و بني سويف 28 للعظمى و 18 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا أسيوط 29 للعظمى و 16 للصغرى، والمنيا 30 للعظمى و 17 للصغرى، وسوهاج 29 للعظمى و 16 للصغرى، و قنا 30 للعظمى و 17 للصغرى، والأقصر 30 للعظمى و 18 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى اسوان 31 للعظمى و 19 للصغرى، و الوادي الجديد 29 للعظمى و 18 للصغرى، و أبو سمبل 30 للعظمى و 19 للصغرى.

حالة البحر الاحمر

وتتوقع الارصاد أن تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يصل الى 1.5 متر، و رياح شمالية غربية، تعتدل فى البحر الأحمر 1.75 متر ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن والمحافظات: