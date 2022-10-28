درجات الحرارة غدا.. طقس مائل للحرارة وأمطار على القاهرة و27 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا فى المحافظات، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ولطيف فى أول الليل ومائل للبرودة فى آخره.

وأضافت الأرصاد أن هناك شبورة مائية على الطرق الرئيسية والزراعية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى مدن القاهرة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن تسجل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 27 للعظمى و 20 للصغرى، والعاصمة الإدارية 27 للعظمى و 20 للصغرى، وبنها 27 للعظمى و 19 للصغرى، و دمنهور 26 للعظمى و 19 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في السويس

كما تصل درجات الحرارة غدا فى السويس 27 للعظمى و 20 للصغرى، و بورسعيد 26 للعظمى و 21 للصغرى، و الاسماعيلية 28 للعظمى و 19 للصغرى، و شبين الكوم 26 للعظمى و 19 للصغرى، وطنطا 26 للعظمى و 19 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى الإسكندرية 26 للعظمى و 20 للصغرى، والعلمين الجديدة 26 للعظمى و 19 للصغرى، ووادي النطرون 27 للعظمى و 20 للصغرى، و مطروح 25 للعظمى و 16 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى العريش 27 للعظمى و 20 للصغرى، و رفح 26 للعظمى و 19 للصغرى، و الطور 28 للعظمى و 21 للصغرى، و كاترين 22 للعظمى و 13 للصغرى، و راس سدر 27 للعظمى و 19 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى نويبع 29 للعظمى و 22 للصغرى، وطابا 27 للعظمى و 20 للصغرى، و حلايب 28 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 30 للعظمى و 23 للصغرى، والغردقة 31 للعظمى و 22 للصغرى، و مرسى علم 29 للعظمى و 22 للصغرى، و بني سويف 28 للعظمى و 18 للصغرى، والمنيا 28 للعظمى و 18 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى اسوان 33 للعظمى و 19 للصغرى، و الوادي الجديد 31 للعظمى و 16 للصغرى، و أبوسمبل 30 للعظمى و 20 للصغرى، و حلايب 28 للعظمى و 24 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن والمحافظات: