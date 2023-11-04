درجات الحرارة غدا.. طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والعظمى 31

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن مؤشرات درجات الحرارة غدا الأحد على جميع المدن، ليحل طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقس ليلا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد، من ظهور شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل الى حد الضباب على بعض المناطق.

وتتوقع تساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة رعدية على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأعلنت الأرصاد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا في المدن المصرية، وتبلغ على القاهرة 31 العظمى و 22 الصغرى، وشرم الشيخ 33 العظمى و24 الصغرى، 6 أكتوبر 31 العظمى و 21 الصغرى، وطنطا 30 العظمى و22 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 31 للعظمى و 21 الصغرى، والسلوم 34 العظمى و 20 الصغرى، وقنا 36 العظمى و 23 الصغرى، والمنيا 32 العظمى و19 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في بورسعيد 28 العظمى و 22 الصغرى، وبنها 31 العظمى و 22 الصغرى، ودمياط 27 العظمى و 22 الصغرى، وبني سويف 32 العظمى و 20 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في المنصورة 30 العظمى و22 الصغرى، ورفح 29 العظمى و 20 الصغرى، وشبين الكوم 31 للعظمى و 22 صغرى، ورأس سدر 32 للعظمى و 22 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في العاصمة الإدارية 31 درجة و 21 الصغرى، وشلاتين 32 للعظمى و 24 صغرى، ودمنهور 30 للعظمى و 21 الصغرى، ورأس غارب 32 العظمى و 22 الصغرى.

درجة الحرارة غدا في كاترين

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في أبو رماد 30 العظمى و 25 الصغرى، وكاترين 25 العظمى و13 الصغرى، والغردقة 34 للعظمى و 24 الصغرى، وأسوان 36 العظمى و 24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في العلمين 31 العظمى و 21 الصغرى، والطور 30 العظمى و 21 الصغرى، والفيوم 32 العظمى و 21 الصغرى، وحلايب 28 العظمى و 23 الصغرى، والسويس 30 العظمى و 22 الصغرى.

كما تصل في وادي النطرون 32 العظمى و 21 الصغرى، والزقازيق 31 العظمى و23 الصغرى، وأسيوط 34 العظمى و 19 الصغرى، وسيوة 30 للعظمى و 17 صغرى.

وأضافت أن درجة الحرارة غدا في مرسى مطروح 31 العظمى و 21 الصغرى، وأبو سمبل 35 العظمى و 24 الصغرى، وسفاجا 34 العظمى و 23 الصغرى وكفر الشيخ 30 العظمى و 22 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في سوهاج 35 العظمى و 21 الصغرى، والعريش 29 العظمى و 21 الصغرى، والإسماعيلية 31 العظمى و 21 الصغرى، ونخل 29 العظمى و 16 الصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على مختلف المدن: