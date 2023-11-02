درجات الحرارة غدا.. طقس مائل للحرارة نهارا والإسكندرية 29 للعظمى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة غدا الجمعة على جميع المدن، ليحل طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية الشرقية، وحار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما يسود طقس ليلا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد من ظهور شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأعلنت الأرصاد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع المدن المصرية، وتبلغ على القاهرة 30 العظمى و 22 الصغرى، والسلوم 30 العظمى و 18 الصغرى، ومرسى مطروح 27 العظمى و 19 الصغرى، وسوهاج 33 العظمى و 21 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 29 للعظمى و 19 الصغرى، ودمنهور 29 للعظمى و 21 الصغرى، والفيوم 31 العظمى و 21 الصغرى، والعاصمة الإدارية 31 درجة و 22 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في المنصورة 30 العظمى و22 الصغرى، ورفح 28 العظمى و 20 الصغرى، وطنطا 29 العظمى و22 الصغرى، وكفر الشيخ 29 العظمى و 22 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في الإسماعيلية 31 العظمى و 21 الصغرى، وشرم الشيخ 33 العظمى و24 الصغرى، والمنيا 31 العظمى و19 الصغرى، والغردقة 33 للعظمى و 24 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في قنا 34 العظمى و 23 الصغرى، وحلايب 28 العظمى و 26 الصغرى، والسويس 30 العظمى و 22 الصغرى، والعلمين 27 العظمى و 20 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في سفاجا 32 العظمى و 23 الصغرى، وسيوة 30 للعظمى و 17 صغرى، وأبو رماد 30 العظمى و 25 الصغرى، وأسوان 35 العظمى و 24 الصغرى.

درجة الحرارة غدا في العريش

وتسجل درجة الحرارة غدا في العريش 28 العظمى و 21 الصغرى، ورأس سدر 32 للعظمى و 22 الصغرى، وشبين الكوم 30 للعظمى و 22 صغرى، وبنها 30 العظمى و 22 الصغرى.

كما تصل في أسيوط 32 العظمى و 19 الصغرى، ودمياط 27 العظمى و 22 الصغرى، وبورسعيد 28 العظمى و 21 الصغرى، وادي النطرون 30 العظمى و 21 الصغرى، ونخل 30 العظمى و 16 الصغرى.

وأضافت أن درجة الحرارة غدا في شلاتين 32 للعظمى و 24 صغرى، وكاترين 25 العظمى و13 الصغرى، ورأس غارب 32 العظمى و 22 الصغرى، والزقازيق 31 العظمى و23 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في بني سويف 31 العظمى و 20 الصغرى والطور 30 العظمى و 21 الصغرى، 6 أكتوبر 31 العظمى و 21 الصغرى، وأبو سمبل 35 العظمى و 24 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

وكشفت الأرصاد في التقرير عن حالة البحر المتوسط خفيف وارتفاع الموج من 0.5 إلى 1.25 متر واتجاه الرياح جنوبية غربية، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المدن: