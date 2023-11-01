درجات الحرارة غدا.. طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والعظمى 30 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن مؤشرات درجات الحرارة غدا الخميس على جميع المدن، ليحل طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتبلغ على القاهرة 30 العظمى.

كما يسود طقس لطيف ليلا في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، تصل إلى الضباب فى بعض الأوقات.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأعلنت الأرصاد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا في المدن المصرية، وتبلغ على القاهرة 30 العظمى و 22 الصغرى، وأسيوط 32 العظمى و 19 الصغرى، وسفاجا 32 العظمى و 23 الصغرى، وقنا 34 العظمى و 22 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 28 للعظمى و 20 الصغرى، والسويس 30 العظمى و 22 الصغرى، ونخل 30 العظمى و 16 الصغرى، وبني سويف 31 العظمى و 21 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في شلاتين 32 للعظمى و 24 صغرى ، ورفح 28 العظمى و 20 الصغرى، ودمنهور 29 للعظمى و 21 الصغرى، والعريش 28 العظمى و 21 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في السلوم 30 العظمى و 18 الصغرى، ورأس غارب 32 العظمى و 22 الصغرى، والعلمين 27 العظمى و 20 الصغرى، وأبو رماد 30 العظمى و 25 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى طنطا

وتبلغ درجة الحرارة غدا في طنطا 29 العظمى و22 الصغرى، والمنصورة 30 العظمى و22 الصغرى، وشرم الشيخ 33 العظمى و24 الصغرى، والزقازيق 31 العظمى و23 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في سيوة 30 للعظمى و 17 صغرى، وأسوان 35 العظمى و 23 الصغرى، وأبو سمبل 35 العظمى و 24 الصغرى، ورأس سدر 32 للعظمى و 22 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى بنها

وذكرت هيئة الارصاد، أن درجة الحرارة غدا في بنها 30 العظمى و 22 الصغرى، وكفر الشيخ 29 العظمى و 22 الصغرى، وحلايب 28 العظمى و 26 الصغرى، 6 أكتوبر 31 العظمى و 21 الصغرى.

كما تصل في بورسعيد 27 العظمى و 22 الصغرى، وادي النطرون 30 العظمى و 21 الصغرى، وشبين الكوم 30 للعظمى و 22 صغرى، وسوهاج 33 العظمى و 20 الصغرى، والعاصمة الإدارية 31 درجة و 22 الصغرى.

درجة الحرارة غدا

وأضافت أن درجة الحرارة غدا في كاترين 25 العظمى و13 الصغرى، والفيوم 31 العظمى و 22 الصغرى، والمنيا 31 العظمى و20 الصغرى، ومرسى مطروح 27 العظمى و 19 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في الغردقة 33 للعظمى و 23 الصغرى، والطور 30 العظمى و 21 الصغرى، ودمياط 27 العظمى و 22 الصغرى، والإسماعيلية 31 العظمى و 21 الصغرى.

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، بينما تصل حالة البحر الأحمر من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج من 1.25 الى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن: