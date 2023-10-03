درجات الحرارة غدا.. طقس مائل للحرارة نهارا والقاهرة 23 للصغرى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن مؤشرات درجات الحرارة غدا الأربعاء على جميع المدن، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وحار على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما يسود ليلا طقس لطيف الحرارة على شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة وتبلغ سرعتها 13 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

وظهور شبورة مائية صباحا على بعض البسيطة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطارخفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية .

درجات الحرارة غدا في القاهرة

كما تبلغ على القاهرة 30 العظمى و 23 الصغرى، ومرسى مطروح 27 العظمى و 21 الصغرى، والسويس 30 العظمى و 22 الصغرى، والأقصر 39 العظمى و 26 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 28 للعظمى و22 الصغرى، وكاترين 28 العظمى و18 الصغرى، وحلايب 33 العظمى و 26 الصغرى، ودمنهور 29 للعظمى و 22 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في سفاجا 34 العظمى و 26 الصغرى، والعريش 29 العظمى و 22 الصغرى، وبنها 30 العظمى و 23 الصغرى، والوادي الجديد 37 للعظمى و 23 الصغرى.

درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ

وتصل درجة الحرارة غدا في العلمين 28 العظمى و 22 الصغرى، وادي النطرون 31 العظمى و23 الصغرى، ونخل 28 العظمى و 20 الصغرى، وشرم الشيخ 35 للعظمى و 26 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى أبو رماد 34 العظمى و 25 الصغرى، وبور سعيد 29 العظمى و 23 الصغرى، والزقازيق 30 العظمى و23 الصغرى، والفيوم 31 العظمى و 23 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في دمياط 28 العظمى و 23 الصغرى، وأبو سمبل 38 العظمى و 26 الصغرى، والعاصمة الإدارية 31 درجة و22 الصغرى، وشبين الكوم 30 للعظمى و 23 صغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في شلاتين 35 للعظمى و 25 صغرى، وسيوة 29 للعظمى و 18 صغرى ورأس سدر 32 للعظمى و 23 الصغرى، وبني سويف 31 العظمى و23 الصغرى.

درجة الحرارة غدا في أسيوط

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا في الإسماعيلية 31 العظمى و 21 الصغرى، وأسيوط 32 العظمى و22 الصغرى، ومرسى علم 35 للعظمى و 26 الصغرى، والغردقة 35 للعظمى و 25 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في المنصورة 29 العظمى و 22 الصغرى، ورأس حدربة 33 العظمى و 25 الصغرى، والسلوم 27 العظمى و 19 الصغرى، والطور 32 العظمى و 25 الصغرى، و قنا 38 العظمى و 25 الصغرى.

وأشارت الى أن درجة الحرارة غدا في 6 أكتوبر 31 العظمى و 22 الصغرى، والسلوم 27 العظمى و 19 الصغرى، والغردقة 35 للعظمى و 25 الصغرى، واسوان 39 العظمى و 26 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في كفر الشيخ 29 العظمى و 22 الصغرى، والمنيا 32 للعظمى و22 الصغرى، وطنطا 29 العظمى و 22 الصغرى، وطابا 30 العظمى و 24 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

وأضافت الأرصاد في التقرير إلى اعتدال حالة البحر المتوسط وارتفاع الموج من 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية، وتذكر حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على مختلف المدن: