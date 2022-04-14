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درجات الحرارة غدا ..طقس مائل للحرارة نهارا وتسجل فى القاهرة 27 للعظمي

وتسجل درجات الحرارة فى شرم الشيخ 30 للعظمي
عصام عميرة 5:36 م, الخميس, 14 أبريل 22 5:36 م, الخميس, 14 أبريل 22

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة والجه البحري، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، وطقس حار على جنوب سيناء.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن هناك طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب الصعيد، وبارد ليلا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ولطيف جنوب سيناء ومائل للبرودة فى شمال الصعيد ولطيف على الجنوب.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتسجل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 27 للعظمي و 15 للصغري، ووادي النطرون 26 للعظمي و 15 للصغري، وشبين الكوم 25 للعظمي و 14 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 23 للعظمي و 14 للصغري، وطنطا 25 للعظمي و 15 للصغري، ومطروح 20 للعظمي و 13 لصغري.

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وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 22 للعظمي و 14 للصغري، ودمياط 25 للعظمي و 15 للصغري، والزقازيق 26 للعظمي و 14 للصغري، والمنصورة 26 للعظمي و 14 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى الاسماعيلية 27 للعظمي و 15 للصغري، والسويس 26 للعظمي و 15 للصغري، والعريش 20 للعظمي و 14 للصغري.

درجة الحرارة غدا فى رفح

وتصل درجة الحرارة غدا فى رفح 19 للعظمي و 12 للصغري، وراس سدر 27 للعظمي و 13 للصغري، ونخل 24 للعظمي و 12 للصغري، ونويبع 29 للعظمي و 16 للصغري، وطابا 27 للعظمي و 16 للصغري.

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كما تصل درجة الحرارة غدا فى مرسي علم 29 للعظمي و 18 للصغري، والغردقة 27 للعظمي و19 للصغري، ومرسي علم 29 للعظمي و 18 للصغري، والفيوم 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 30 للعظمي و 20 للصغري، وكاترين 24 للعظمي و 11 للصغري، وبني سويف 30 للعظمي و 15 للصغري، والمنيا 32 للعظمي و 13 للصغري.

درجة الحرارة غدا فى اسيوط

وتسجل درجة الحرارة غدا فى اسيوط 31 للعظمي و 14 للصغري، وسوهاج 33 للعظمي و 18 للصغري، وقنا 34 للعظمي و 19 للصغري، والاقصر 35 للعظمي و 18 للصغري.

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وتصل درجة الحرارة فى اسوان 36 للعظمي و 19 للصغري، وادفو 35 للعظمي و 18 للصغري، وابوسمبل 35 للعظمي و 17 للصغري، والوادي الجديد 35 للعظمي و 18 للصغري.

حالتي البحر المتوسط والاحمر

وتوقع الأرصاد ان تصل حالة البحر المتوسط الى معتدلة بارتفاع امواج من 1.5 الى 2 متر، وحركة رساح شالية شرقية، فيما تترواح مستوي الامواج فى البحر الاحمر من 2 الى 2.5 متر، من معتدلة الى مضطربة.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع المدن والمحافظات:

درجات الحرارة غدا
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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