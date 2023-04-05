درجات الحرارة غدا.. طقس مائل للحرارة نهارا على المدن وبارد ليلا والقاهرة 26 للعظمى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة، غدًا الخميس، على أغلب المدن، لتشهد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلًا.

وأعلنت الأرصاد، ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تشهد جنوب سيناء نشاطًا للرياح قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على فترات متقطعة على اقصى غرب البلاد، وتبلغ سرعتها 12عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي على القاهرة الكبرى بشكل معتدل.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأعلنت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدًا الخميس على ما يقرب من 40 مدينة، وتسجل على القاهرة 26 العظمى، و18 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 27 للعظمى، و17 للصغرى، وكفر الشيخ 25 العظمى، و17 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية إلى 25 للعظمى، و18 الصغرى، وأسيوط 29 العظمى، و15 الصغرى، ودمياط 23 للعظمى، و18 للصغرى، والوادي الجديد 32 للعظمى، و16 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في رفح 23 العظمى، و16 الصغرى، والعلمين الجديدة 25 للعظمى، و18 للصغرى، والأقصر 33 العظمى، و17 الصغرى، وأبو سمبل 31 للعظمى، و15 الصغرى.

وأضافت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في العاصمة الإدارية 26 للعظمى، و18 صغرى، والطور 30 العظمى، و17 الصغرى، وقنا 34 العظمى، و18 الصغرى.

وتابعت الأرصاد أن درجة الحرارة في بني سويف 27 العظمى، و18 للصغرى، ومرسى علم 31 للعظمى، و18 الصغرى، وحلايب 27 العظمى، و16 صغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في طنطا 25 للعظمى، و17 للصغرى، والفيوم 26 للعظمى، و17 للصغرى، وأسوان 33 للعظمى، و18 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى العريش

وتسجل درجة الحرارة غدا في العريش 24 العظمى و15 الصغرى، والغردقة 31 للعظمى و 16 الصغرى، وسوهاج 30 للعظمى و 16 للصغرى.

فيما تصل درجة الحرارة غد في دمنهور 25 للعظمى و 17 الصغرى، والسويس 26 العظمى و 16 الصغرى، وطابا 26 للعظمى و 16 الصغرى، وشلاتين 32 للعظمى و 18 صغرى.

وذكرت أن درجة الحرارة في رأس حدربة 27 العظمى و 17 للصغرى، وشرم الشيخ 30 للعظمى و 18 الصغرى، والإسماعيلية 26 العظمى و 15 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في المنيا 28 للعظمى و 12 للصغرى، والزقازيق 27 العظمى و 19 الصغرى، ورأس غارب 31 للعظمى و 16 للصغرى، وشبين الكوم 26 للعظمى، و18 صغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في سيوة 29 للعظمى، و11 صغرى، وسفاجا 30 للعظمى، و17 الصغرى، ورأس سدر 26 للعظمى، و17 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في أبو رماد 31 العظمى، و15 الصغرى، وادي النطرون 26 العظمى، و16 الصغرى، والمنصورة 26 العظمى، و18 الصغرى.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن: