درجات الحرارة غدا..طقس مائل للحرارة نهارا و شبورة على الطرق والقاهرة 26 للعظمى

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن انخفاض طفيف فى درجات الحرارة غدا الأربعاء على شمال البلاد والقاهرة الكبري بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية، لتشهد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يسود طقس بارد ليلا على جميع المدن، مع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء بسرعة 18 عقدة، فيما تعتدل الرياح على باقي المدن بسرعة 14 عقدة على القاهرة الكبري.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على كافة الأنحاء، وتصل في القاهرة 26 العظمى و15 الصغرى، وأسوان 35 للعظمى و 18 الصغرى، وكفر الشيخ 25 العظمى و16 الصغرى ، وأبو سمبل 34 للعظمى و 16 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 23 للعظمى و 13 الصغرى، و شرم الشيخ 30 للعظمى و 17 الصغرى، وبني سويف 28 العظمى و 16 للصغرى، والوادي الجديد 32 للعظمى و 17 الصغرى.

وتسجل أن درجة الحرارة غدا في مرسى علم 30 للعظمى و 18 الصغرى، والعلمين الجديدة 22 للعظمى و 14 للصغرى، والأقصر 34 العظمى و14 الصغرى، ودمياط 21 للعظمى و 15 للصغرى، والعاصمة الإدارية 26 للعظمى و 15 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى الطور 28 العظمى و 16 الصغرى، وقنا 33 العظمى و15 الصغرى، ورأس غارب 28 للعظمى و 16 للصغرى، وسفاجا 27 للعظمى و 16 الصغرى.

وتتابع الأرصاد، درجة الحرارة في سوهاج 30 للعظمى و 16 للصغرى، والسويس 26 العظمى و 15 الصغرى، والغردقة 31 للعظمى و 17 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الإسماعيلية

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في الإسماعيلية 27 العظمى و 14 للصغرى، وطنطا 26 للعظمى و 16 للصغرى، والفيوم 27 للعظمى و 16 للصغرى، ورفح 23 العظمى و 15 الصغرى.

فيما تسجل درجة الحرارة غدا في رأس سدر 28 للعظمى و 16 الصغرى، ودمنهور 25 للعظمى و 16 الصغرى، والعريش 24 العظمى و15 الصغرى.

وتذكر الأرصاد، درجة الحرارة غدا في حلايب 27 العظمى و 16 صغرى، وطابا 28 للعظمى و 15 الصغرى ، وشلاتين 31 للعظمى و 17 صغرى، المنصورة 26 العظمى و16 الصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة في الزقازيق 27 العظمى و 16 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 27 للعظمى و 16 للصغرى، ورأس حدربة 27 العظمى و 16 للصغرى، وشبين الكوم 27 للعظمى و16 صغرى.

فيما تصل درجة الحرارة غدا في أسيوط 29 العظمى و15 الصغرى، وأبو رماد 30 العظمى و15 الصغرى، والمنيا 28 للعظمى و 13 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في وادي النطرون 26 العظمى و16 الصغرى، وسيوة 25 للعظمى و14 صغرى، وبني سويف 28 العظمى و 16 للصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على مختلف المدن: