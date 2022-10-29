درجات الحرارة غدا.. طقس مائل للحرارة نهارا وأمطار على السواحل الشمالية والإسكندرية 26 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحارّ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتشهد طقس لطيف ليلًا فى أول الليل، وبارد فى آخره على جميع الأنحاء.

وأضافت الأرصاد أن المدن تتعرض لشبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مع أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد أن تصل درجات الحرارة غدًا فى القاهرة إلى 27 للعظمى، و20 للصغرى، وأكتوبر 27 للعظمى، و19 للصغرى، ودمنهور 26 للعظمى، و19 للصغرى، وكفر الشيخ 26 للعظمى، و19 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدًا فى الإسكندرية إلى 26 للعظمى، و19 للصغرى، والعلمين الجديدة 26 للعظمى، و19 للصغرى، ومطروح 24 للعظمى، و16 للصغرى، والسلوم 23 للعظمى، و15 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدًا فى بورسعيد 26 للعظمى، و20 للصغرى، والإسماعيلية 27 للعظمى، و19 للصغرى، والسويس 27 للعظمى، و20 للصغرى، وشبين الكوم 27 للعظمى، و19 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدًا فى الزقازيق 27 للعظمى، و20 للصغرى، وشبين الكوم 27 للعظمى، و19 للصغرى، وطنطا 27 للعظمى، و19 للصغرى، وشلاتين 31 للعظمى، و22 للصغرى، وحلايب 29 للعظمى، و23 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ إلى 30 للعظمى، و23 للصغرى، والغردقة 30 للعظمى، و22 للصغرى، ومرسى علم 30 للعظمى، و22 للصغرى، والفيوم 28 للعظمى، و18 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدًا فى بنى سويف 28 للعظمى، و17 للصغرى، والمنيا 28 للعظمى، و17 للصغرى، وأسيوط 28 للعظمى، و16 للصغرى، وسوهاج 29 للعظمى، و18 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة غدًا فى أسوان إلى 31 للعظمى، و19 للصغرى، والأقصر 31 للعظمى، و19 للصغرى، والوادي الجديد 29 للعظمى، و16 للصغرى، وأبوسمبل 31 للعظمى، و20 للصغرى، والفيوم 28 للعظمى، و18 للصغرى.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا فى المحافظات المصرية: