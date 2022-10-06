درجات الحرارة غدا ..طقس مائل للحرارة نهارا وأمطار على الوجه البحري والعظمى فى القاهرة 29

تتوقع الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة غدا على مختلف المدن وتصل فى القاهرة إلى 29 درجة للعظمى، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ولطيف ليلاً.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 29 للعظمى و 21 للصغرى، والعاصمة الإدارية 29 للعظمى و 21 للصغرى، ومدينة أكتوبر 30 للعظمى و 20 للصغرى، وبنها 29 للعظمى و 21 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 27 للعظمى و 21 للصغرى، والعلمين الجديدة 27 للعظمى و 21 للصغرى، ووادي النطرون 29 للعظمى و 22 للصغرى، ومطروح 24 للعظمى و 20 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى كفر الشيخ

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى كفر الشيخ 28 للعظمى و 22 للصغرى، والمنصورة 30 للعظمى و 21 للصغرى، وبورسعيد 27 للعظمى و 22 للصغرى، ودمياط 28 للعظمى و 22 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى السويس 30 للعظمى و 22 للصغرى، وشبين الكوم 29 للعظمى و 21 للصغرى، وطنطا 28 للعظمى و 22 للصغرى، وشلاتين 38 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى العريش 28 للعظمى و 22 للصغرى، ورفح 27 للعظمى و 22 للصغرى، والطور 30 للعظمى و 24 للصغرى، وسيوة 26 للعظمى و 17 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة غدا فى طابا 29 للعظمى و 23 للصغرى ونويبع 33 للعظمى و 24 للصغرى، وحلايب 32 للعظمى و 26 للصغرى، ورأس سدر 28 للعظمى و 22 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 34 للعظمى و 25 للصغرى، والغردقة 33 للعظمى و 25 للصغرى، ومرسي علم 33 للعظمى و 24 للصغرى، والفيوم 30 للعظمى و 21 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى المنيا 30 للعظمى و 19 للصغرى، وأسيوط 31 للعظمى و 20 للصغرى، وسوهاج 32 للعظمى و 21 للصغرى، و قنا 37 للعظمى و 22 للصغرى.

درجة الحرارة

وتصل درجة الحرارة غدا فى أسوان 38 للعظمى و 24 للصغرى، والوادي الجديد 33 للعظمى و 23 للصغرى، وأبو سمبل 38 للعظمى و 25 للصغرى.

وتتراوح حالة البحر المتوسط من معتدل إلى مضطرب بارتفاع الموج من 2 و 2.5 متر، و البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب 2 متر و3 أمتار ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المحافظات المصرية: