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درجات الحرارة غدا.. طقس مائل للحرارة نهارا وتسجل في القاهرة 28 للعظمى

وتصل درجات الحرارة فى السويس إلى 30 للعظمى
عصام عميرة 6:04 م, الأثنين, 18 أبريل 22 6:04 م, الأثنين, 18 أبريل 22

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تحسن في الأحوال الجوية وانخفاض في درجات الحرارة غدا على شمال البلاد، فيما تنخفض الحرارة على جميع الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للبرودة ليلًا.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا في القاهرة 28 للعظمى، و16 للصغرى، ووادي النطرون 26 للعظمى، و 16 للصغرى، وشبين الكوم 27 للعظمى، و16 للصغرى، ودمنهور 26 للعظمى، و17 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 22 للعظمى، و15 للصغرى، وطنطا 27 للعظمى، و16 للصغرى، وبلطيم 21 للعظمى، و15 للصغرى، ومطروح 21 للعظمى، و14 للصغرى.

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وتبلغ درجات الحرارة غدا في المنصورة 28 للعظمى، و17 للصغرى، والزقازيق 27 للعظمى، و16 للصغرى، وبورسعيد 23 للعظمى، و16 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الإسماعيلية

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى الإسماعيلية 29 للعظمى، و17 للصغرى، والسويس 30 للعظمى، و17 للصغرى، والعريش 22 للعظمى، و16 للصغرى، ورفح 22 للعظمى، و15 للصغرى، ونخل 26 للعظمى، و16 للصغرى.

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وتبلغ درجة الحرارة فى رأس سدر 25 للعظمى، و16 للصغرى، ونخل 26 للعظمى، و16 للصغرى، ونويبع 30 للعظمى، و20 للصغرى، وطابا 27 للعظمى، و20 للصغرى.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

كما تصل درجة الحرارة غدا في الطور إلى 29 للعظمى، و20 للصغرى، وشرم الشيخ 31 للعظمى، و21 للصغرى، والغردقة 30 للعظمى، و20 للصغرى، ومرسى علم 31 للعظمى، و20 للصغرى، والفيوم 29 للعظمى، و17 للصغرى.

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درجة الحرارة غدا فى الصعيد

وتصل درجة الحرارة فى بني سويف إلى 29 للعظمى، و16 للصغرى، والمنيا 30 للعظمى، و15 للصغرى، وأسيوط 30 للعظمى، و16 للصغرى، وسوهاج 32 للعظمى، و23 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في قنا إلى 33 للعظمى، و22 للصغرى، والأقصر 34 للعظمى، و21 للصغرى، وأسوان 35 للعظمى، و20 للصغرى، وإدفو 34 للعظمى، و21 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع المحافظات والمدن:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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