درجات الحرارة غدا .. طقس مائل للحرارة مشمس نهارا والقاهرة 26 للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية، ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع المدن، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وطقس مائل للدفء على السواحل الغربية، وطقس حار على جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا بارد.

وأضافت الأرصاد الجوية،أن حركة الرياح تنشط على السواحل الشمالية الغربية وتصل سرعتها إلى 30 كيلو في الساعة، فيما تعتدل على القاهرة الكبري وباقي الأنحاء بسرعة 12 عقدة، مع شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ننشر فى التقرير تفاصيل جميع درجات الحرارة العظمى والصغري على كافة الأنحاء، وتبلغ فى القاهرة 26 العظمى و15 الصغرى، والعاصمة الإدارية 26 للعظمى و 14 الصغرى، و الغردقة 29 للعظمى و 17 الصغرى، وسيوة 30 للعظمى و 11 صغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 24 للعظمى و 14 الصغرى، والمنيا 29 للعظمى و 10 للصغرى ، وطنطا 25 للعظمى و 14 للصغرى، ونخل 25 العظمى و 8 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى قنا 31 العظمى و14 الصغرى، والإسماعيلية 28 العظمى و 13 للصغرى، والأقصر 29 العظمى و13 الصغرى، والعريش 26 العظمى و13 الصغرى، والفيوم 27 للعظمى و 13 للصغرى.

وكما تبلغ درجة الحرارة غدا فى مرسى علم 28 للعظمى و 15 الصغرى، وشبين الكوم 26 للعظمى و 15 صغرى، والسلوم 23 للعظمى و 12 للصغرى، وأسيوط 29 العظمى و12 الصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة غدا فى دمياط 26 للعظمى و 15 للصغرى، وأبو رماد 26 العظمى و16 الصغرى، ورأس حدربة 25 العظمى و 17 للصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 27 للعظمى و 15 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى محافظة السويس 27 العظمى و 14 الصغرى، وأبو سمبل 30 للعظمى و 14 الصغرى، و سوهاج 30 للعظمى و 13 للصغرى،

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة في شرم الشيخ 27 للعظمى و 17 للصغرى، والزقازيق 27 العظمى و 15 الصغرى، وكفر الشيخ 25 العظمى و15 الصغرى، وأسوان 31 للعظمى و 15 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الوادي الجديد

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا فى الوادي الجديد 31 للعظمى و 11 الصغرى، وطابا 22 للعظمى و 14 الصغرى، ورأس سدر 26 للعظمى و 12 الصغرى، والعلمين الجديدة 24 للعظمى و 14 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة فى المنصورة 26 العظمى و14 الصغرى، وبني سويف 28 العظمى و 12 للصغرى، ورأس غارب 24 للعظمى و 15 للصغرى، وشلاتين 28 للعظمى و 17 صغرى ، وادي النطرون 27 العظمى و14 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى حلايب 25 العظمى و 16 صغرى، ودمنهور 26 للعظمى و 14 الصغرى، و الطور 27 العظمى و 17 الصغرى، وسفاجا 27 للعظمى و 16 الصغرى، ورفح 23 العظمى و 14 الصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن والأنحاء :