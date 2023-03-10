درجات الحرارة غدا.. طقس مائل للحرارة مشمس نهارا والقاهرة 27 للعظمى

أعلنت الأرصاد الجوية تفاصيل مؤشرات درجات الحرارة غدا السبت على جميع المدن، لتشهد القاهرة والوجه البحري طقسا مائلا للحرارة نهارا وبارد ليلا، و طقسا مائلا للحرارة نهارا على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، و باردا ليلا على تلك الأنحاء.

وأضافت الأرصاد، أن حركة الرياح تسجل نشاطا ملحوظا على مدن السواحل الغربية على فترات متقطعة بسرعة 20 عقدة، فيما تعتدل على القاهرة وباقي الأنحاء، مع شبورة مائية على الطرق الرئيسية والزراعية في الصباح الباكر.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتبلغ درجات الحرارة غدا السبت على جميع المدن، وتصل في القاهرة 27 العظمى و15 الصغرى، ودمياط 26 للعظمى و 13 للصغرى ومرسى علم 28 للعظمى و 15 للصغرى، والعاصمة الإدارية 27 للعظمى و 14 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 25 للعظمى و 15 الصغرى، و نخل 26 العظمى و4 للصغرى، والعريش 26 العظمى و13 الصغرى وطنطا 26 للعظمى و 14 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في مدينة الأقصر 31 العظمى 15 الصغرى، وسيوة 28 للعظمى و 10 صغرى، وبني سويف 28 العظمى و11 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في محافظة الإسماعيلية 27 العظمى و 13 للصغرى، و شرم الشيخ 28 للعظمى و17 للصغرى، والعلمين الجديدة 24 للعظمى و 13 للصغرى.

درجة الحرارة غدا في أسيوط

وتصل درجة الحرارة غدا في محافظة أسيوط 29 العظمى و11 الصغرى، والوادي الجديد 29 للعظمى و 12 الصغرى،و6 أكتوبر 28 للعظمى و14 للصغرى، وأبو سمبل 30 للعظمى و 13 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا في وادي النطرون 26 العظمى و13 الصغرى، ودمنهور 26 للعظمى و 13 الصغرى، ورأس حدربه 28 العظمى و15 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة على أبو رماد 27 العظمى و15 الصغرى، وحلايب 25 العظمى و 15 صغرى، والمنصورة 27 العظمى و14 الصغرى، ورأس غارب 28 للعظمى و15للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في السلوم 26 للعظمى و 10للصغرى، والسويس 26 العظمى 13 الصغرى، وطابا 25 للعظمى و 15 للصغرى.

درجة الحرارة غدا في كفر الشيخ

وتصل درجة الحرارة في كفر الشيخ 27 العظمى و14 الصغرى، والزقازيق 26 العظمى و 14 الصغرى، و محافظة الفيوم 28 للعظمى و 10 للصغرى، وشبين الكوم 26 للعظمى و14 صغرى ، والمنيا 28 للعظمى و 12 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في الغردقة 29 للعظمى و 16 للصغرى، ورأس سدر 26 للعظمى و 15 للصغرى، وأسوان 32 للعظمى و 15 الصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة غدا في بنها 27 العظمى 14 والصغرى، وسوهاج 29 للعظمى و 13 للصغرى، ومدينة سفاجا 28 للعظمى و 15 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في محافظة قنا 30 العظمى 13 والصغرى، ورفح 25 العظمى 13 والصغرى، والطور 26 العظمى و 15 الصغرى، وشلاتين 26 للعظمى و14 صغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت في المحافظات والمدن: