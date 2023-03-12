درجات الحرارة غدا..طقس مائل للحرارة مشمس نهارا وبارد ليلا والقاهرة 28 للعظمى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، بدء التحسن النسبي في الأحوال الجوية وفق درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية ،وتستمر الأجواء الحارة على الصعيد.

كما تتوقع فرص سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة وقد تصل احيانا الى رعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وتمتد أحيانا إلى السلوم ومطروح ومدن القناة على فترات متقطعة، مع طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وتحذر من نشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة وعلى ايضا مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتصل سرعة الرياح 20 عقدة في القاهرة الكبرى في الاتجاه الجنوبي الغربي.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة على جميع المدن والأنحاء، وتصل في القاهرة 28 العظمى و15 الصغرى، ومحافظة أسيوط 29 العظمى و12 الصغرى ، والعاصمة الإدارية 28 للعظمى و 14 الصغرى، والسويس 28 العظمى 14 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأعلنت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 21 للعظمى و 13 الصغرى، و شرم الشيخ 29 للعظمى و 16 للصغرى، ومدينة سفاجا 30 للعظمى و 14 الصغرى، و سوهاج 30 للعظمى و 13 للصغرى، والطور 27 العظمى و 16 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في الغردقة 28 للعظمى و 16 للصغرى، ورأس سدر 26 للعظمى و 16 للصغرى، والأقصر 30 العظمى و14 الصغرى، والعريش 26 العظمى و13 الصغرى، وطنطا 28 للعظمى و14 للصغرى، وسيوة 24 للعظمى و 12 صغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في الوادي الجديد 31 للعظمى و 12 الصغرى، و6 أكتوبر 29 للعظمى و 15 للصغرى، وأبو سمبل 30 للعظمى و14 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة غدا في رأس حدربه 28 العظمى و15 للصغرى، ومرسى علم 30 للعظمى و14 الصغرى، ورأس غارب 30 للعظمى و15 للصغرى، شلاتين 30 للعظمى و 14 صغرى.

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة على أبو رماد 27 العظمى و15 الصغرى، وحلايب 27 العظمى و 15 صغرى، وطابا 28 للعظمى و15 للصغرى، والمنصورة 28 العظمى و15 الصغرى، بنها 28 العظمى 15 والصغرى.

ذكرت درجة الحرارة غدا في دمنهور 27 للعظمى و 13 الصغرى ، ومحافظة الإسماعيلية 28 العظمى و 14 للصغرى ، والعلمين الجديدة 21 للعظمى و 13 للصغرى، وبني سويف 29 العظمى و 12 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في شبين الكوم 28 للعظمى و14 صغرى، و كفر الشيخ 28 العظمى و15 الصغرى، ودمياط 27 للعظمى و13 للصغرى، وأسوان 31 للعظمى و 14 الصغرى،

درجة الحرارة غدا فى المنيا

وتتابع درجة الحرارة في محافظة رفح 26 العظمى 13 والصغرى ، والزقازيق 29 العظمى و 15 الصغرى، ومحافظة الفيوم 29 للعظمى و11 للصغرى، والمنيا 29 للعظمى و12 للصغرى.

تصل أن درجة الحرارة غدا في وادي النطرون 27 العظمى و13 الصغرى، و قنا 30 العظمى و13 الصغرى، ونخل 27 العظمى و5 للصغرى، و السلوم 18 للعظمى و11 للصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين في المحافظات والمدن: