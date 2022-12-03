درجات الحرارة غدا.. طقس مائل للبرودة وشبورة مائية على الطرق والقاهرة 23 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد على مختلف المدن، ليسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر ومعتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ولطيف نهارًا على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكرت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ليلًا تكون مائلة للبرودة على جميع المدن والأنحاء ونشاط لحركة الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشبورة مائية على بعض الطرق الرئيسية والزراعية فى الصباح الباكر.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 23 للعظمى، و14 للصغرى، والعاصمة الإدارية 23 للعظمى، و14 للصغرى، وبنها 23 للعظمى، و15 للصغرى، ودمنهور 23 للعظمى، و13 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 22 للعظمى، و15 للصغرى، والعلمين الجديدة 22 للعظمى، و14 للصغرى، ومطروح 21 للعظمى، و12 للصغرى، والسلوم 20 للعظمى، و12 للصغرى، وسيوة 22 للعظمى، و8 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 22 للعظمى، و15 للصغرى، والإسماعيلية 24 للعظمى، و12 للصغرى، وطنطا 23 للعظمى و14 للصغرى، وشلاتين 27 للعظمى، و20 للصغرى، ودمنهور 23 للعظمى، و13 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى رأس سدر إلى 26 للعظمى، و16 للصغرى، ونخل 21 للعظمى، و4 للصغرى، وحلايب 26 للعظمى، و20 للصغرى، والسلوم 20 للعظمى، و12 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ إلى 26 للعظمى، و18 للصغرى، والغردقة 26 للعظمى، و17 للصغرى، ومرسى علم 26 للعظمى، و17 للصغرى، والفيوم 23 للعظمى، و10 للصغرى، وبني سويف 23 للعظمى، و10 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى المنيا إلى 23 للعظمى، و10 للصغرى، وأسيوط 23 للعظمى، و10 للصغرى، وسوهاج 24 للعظمى، و11 للصغرى، وقنا 26 للعظمى، و13 للصغرى، والأقصر 26 للعظمى، و13 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى أسوان إلى 27 للعظمى، و14 للصغرى، والوادي الجديد 25 للعظمى، و8 للصغرى، وأبوسمبل 26 للعظمى، و14 للصغرى، وأبو رماد 26 للعظمى، و20 للصغرى.

حالة البحر المتوسط

كما تتوقع الأرصاد الجوية أن تعتدل حالة البحر الأحمر بارتفاع أمواج يصل إلى 2.25 متر، فيما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج يصل إلى 1.5 متر، وحركة رياح شمالية شرقية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن والمحافظات المصرية: