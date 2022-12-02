درجات الحرارة غدا.. طقس مائل للبرودة نهارا ونشاط للرياح على القاهرة والعظمى 23

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا في المدن المصرية، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا ومعتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ولطيف على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومائل للبرودة ليلا.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

درجات الحرارة غدا في القاهرة 23 للعظمى و 15 للصغرى، و العاصمة الادراية 23 للعظمى و 15 للصغرى، وبنها 23 للعظمى و 15 للصغرى، ودمياط 23 للعظمى و 15 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 22 للعظمى و 14 للصغرى، والعلمين الجديدة 23 العظمى و 14 للصغرى، ووادي النطرون 24 للعظمى و 16 للصغرى، و مطروح 22 للعظمى و 13 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في الإسماعيلية 25 للعظمى و 13 للصغرى، والسويس 24 للعظمى و 15 للصغرى، وبورسعيد 22 للعظمى و 15 للصغرى، و شبين الكوم 24 للعظمى و 15 للصغرى، وطنطا 23 للعظمى و 14 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في العريش 22 للعظمى و 14 للصغرى، ورفح 22 للعظمى و 14 للصغرى، وكاترين 18 للعظمى و 5 للصغرى، ونويبع 24 للعظمى و 14 للصغرى، وحلايب 25 للعظمى و 20 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 26 للعظمى و 19 للصغرى، والغردقة 27 للعظمى و 17 للصغرى، ومرسي علم 26 للعظمى و 17 للصغرى، والفيوم 24 للعظمى و 14 للصغرى، و المنيا 24 للعظمى و 11 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة غدا في سوهاج 26 للعظمى و 12 للصغرى، و قنا 28 للعظمى 13 للصغرى، والأقصر 26 للعظمى و 11 للصغرى، والوادي الجديد 26 للعظمى و 8 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في أسوان 27 للعظمى و 15 للصغرى، وأبو سمبل 27 للعظمى و 15 للصغرى، وأبورماد 26 للعظمى و 21 للصغرى.

وذكرت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط معتدل على مدار اليوم فيما تصل حالة البحر الأحمر الى خفيفة بارتفاع أمواج لا يتجاوز 2 متر.

ونعرض في التقري تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن والمحافظات: