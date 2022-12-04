 درجات الحرارة غدا .. طقس مائل للبرودة ليلا ونشاط للرياح والقاهرة 23 للعظمى

أعلنت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على جميع المدن، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على مدن الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، و لطيف على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، و طقس مائل للبرودة ليلا على تلك الأنحاء.

وتتوقع الأرصاد شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من و الى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وسط سيناء ومدن القناة على فترات متقطعة.

كما تنشط حرك الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة بسرعة رياح 15 عقدة، ومعتدل على القاهرة والوجه البحري.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 23 للعظمى و 15 للصغرى، و العاصمة الإدارية 23 للعظمى و 14 للصغرى، و أكتوبر 23 للعظمى و 14 الصغرى، و وبنها 23 للعظمى و 15 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 22 للعظمى و 14 للصغرى، والعلمين الجديدة 22 للعظمى و 14 للصغرى، مرسي مطروح 22 للعظمى و 12 للصغرى، و السلوم 21 للعظمى و 10 للصغرى، والعريش 23 للعظمى و 14 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في بورسعيد 22 للعظمى و 15 للصغرى، و الإسماعيلية 24 للعظمى و 12 للصغرى، والسويس 24 للعظمى و 15 للصغرى، والزقازيق 24 للعظمى و 13 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة غدا في طابا 22 للعظمى و 14 للصغرى، و نويبع 24 للعظمى و 14 للصغرى، و حلايب 26 للعظمى و 20 للصغرى، وطنطا 23 للعظمى و 14 للصغرى، و دمياط 22 للعظمى و 15 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ

وتبلغ درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 26 للعظمى و 18 للصغرى، و الغردقة 27 للعظمى و 17 للصغرى، و مرسى علم 28 للعظمى و 17 للصغرى، والفيوم 28 للعظمى و 17 للصغرى، و بني سويف 24 للعظمى و 10 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في المنيا 23 للعظمى و 10 الصغرى، و أسيوط 24 للعظمى و 10 للصغرى، وسوهاج 24 للعظمى و 11 للصغرى، وقنا 25 للعظمى و 12 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد أن تصل درجات الحرارة غدا فى أسوان 27 للعظمى و 13 للصغرى، والأقصر 26 للعظمى و 2 للصغرى، و الوادي الجديد 26 للعظمى و 8 للصغرى، و أبوسمبل 28 للعظمى و 14 للصغرى.

المرتفع الجوي السيبيري في فصل الشتاء

المرتفع الجوي السيبيري :-عبارة عن كتلة ضخمة من الهواء البارد تتجمع فوق منطقة سيبيريا الواقعة شمال شرق أوراسيا، تتشكل نتيجة التبريد السطحي الشديد فوق المناطق القارية البعيدة عن التأثيرات البحرية.

كما يعد المرتفع الجوي السيبيري من المرتفعات الجوية القارية الباردة ، لأن ضغط الهواء البارد مرتفع، يسود ضغط مرتفع في المناطق التي يؤثر عليها، وتنخفض فيها درجة الحرارة، إذ تعتبر البرودة الشديدة والجفاف من أهم سمات المرتفع الجوي السيبيري.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن والمحافظات :