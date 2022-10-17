درجات الحرارة غدا .. طقس مائل للبرودة ليلا على المدن والقاهرة تسجل 22 للصغرى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات درجات الحرارة غدا الثلاثاء على كافة المدن والمحافظات المصرية، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد.

كما يسود طقس ليلا لطيف في أول فترات الليل تصل الى مائل للبرودة على مدن القاهرة وشمال البلاد ووسط سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد، أن تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 28 للعظمى و 22 للصغرى، والعاصمة 29 للعظمى و 21 للصغرى، وبنها 28 للعظمى و 22 للصغرى، و كفر الشيخ 27 للعظمى و 21 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 27 للعظمى و 19 للصغرى، والعلمين الجديدة 26 للعظمى و 19 للصغرى، ووادي النطرون 28 للعظمى و 20 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى السويس 28 للعظمى و 22 للصغرى، والزقازيق 29 للعظمى و 22 للصغرى، و شبين الكوم 28 للعظمى و 22 للصغرى، و طنطا 28 للعظمى و 21 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 27 للعظمى و 20 للصغرى، و الاسماعيلية 29 للعظمى و 21 للصغرى، ودمياط 27 للعظمى و 21 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى مطروح 25 للعظمى و 18 للصغرى، و السلوم 24 للعظمى و 18 للصغرى، و سيوة 27 للعظمى و 17 للصغرى، والعريش 27 للعظمى و 18 للصغرى، ورفح 26 للعظمى و 18 للصغرى.

كما تصل درجات الحرارة غدا فى نخل 26 للعظمى و 12 للصغرى، وطابا 29 للعظمى و 20 للصغرى، و حلايب 30 للعظمى و 25 للصغرى، و نويبع 31 للعظمى و 22 للصغرى.

وتصل الحرارة على شرم الشيخ 32 للعظمى و 23 للصغرى، و الغردقة 33 للعظمى و 23 للصغرى، و مرسي علم 35 للعظمى و 24 للصغرى، والفيوم 29 للعظمى و 19 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى بنى سويف 30 للعظمى و 18 للصغرى، والمنيا 29 للعظمى و 17 للصغرى، و اسيوط 30 للعظمى و 19 العظمى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى اسوان 35 للعظمى و 22 للصغرى، و الوادي الجديد 32 للعظمى و 17 للصغرى، و أبوسمبل 36 للعظمى و 21 للصغرى، وأبو رماد 32 للعظمى و 24 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على كافة المدن المصرية: