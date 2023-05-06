درجات الحرارة غدا.. طقس مائل للبرودة ليلا ونشاط للرياح وعظمى القاهرة 28

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن والمحافظات، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء على جنوب الصعيد.

كما يسود طقس ليلا مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفق درجات الحرارة غدا الأحد.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على أكثر من 40 مدنية مصرية، وتصل فى القاهرة 28 العظمى و15 الصغرى، والعاصمة الإدارية 28 للعظمى و 16 للصغرى، وكفر الشيخ 27 العظمى و16 الصغرى، ومرسى علم 32 للعظمى و 21 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 23 للعظمى و 16 للصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 29 للعظمى و 15 للصغرى، ونخل 26 العظمى و11 الصغرى، أسوان 34 للعظمى و 20 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في بورسعيد 24 العظمى و 16 الصغرى، وشرم الشيخ 31 للعظمى و 20 الصغرى، والإسماعيلية 28 العظمى و 16 للصغرى، سفاجا 32 للعظمى و 22 الصغرى.

وتسجل في الفيوم 29 للعظمى و 17 للصغرى ، والعلمين الجديدة 23 للعظمى و 15 للصغرى، وحلايب 29 العظمى و21 الصغرى، وطابا 27 للعظمى و 20 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى المنصورة

وتبلغ درجة الحرارة في المنصورة 27 العظمى و15 الصغرى، و بني سويف 29 العظمى و 16 للصغرى، والسويس 28 للعظمى و 16 صغرى، والعريش 24 العظمى و 15 للصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في كاترين 23 العظمى و 9 الصغرى، والأقصر 33 العظمى و 19 الصغرى، والزقازيق 28 العظمى و16 الصغرى، وسيوة 27 للعظمى و 15 صغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في رأس حدربة 28 العظمى و 20 للصغرى، والوادي الجديد 32 للعظمى و 20 الصغرى، وسوهاج 30 للعظمى و 18 للصغرى، شبين الكوم 28 للعظمى و 16 صغرى.

كما تسجل درجة الحرارة غدا على دمنهور 27 للعظمى و 16 الصغرى، وطنطا 27 العظمى و 16 الصغرى، وبنها 28 العظمى و 16 الصغرى، ورأس سدر 29 للعظمى و 18 الصغرى.

وتتابع درجة الحرارة غدا في رفح 23 العظمى و 15 الصغرى، ومرسى مطروح 22 العظمى و16 الصغرى، والسلوم 23 العظمى و 16 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في شلاتين 31 للعظمى و 22 صغرى، والطور 31 العظمى و 19 للصغرى، وأسيوط 29 العظمى و 17 الصغرى.

كما تصل في المنيا 29 للعظمى و 17 للصغرى، والغردقة 31 للعظمى و 20 الصغرى، ووادي النطرون 27 العظمى و15 الصغرى.

نشاط للرياح على القاهرة

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بسرعة 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتعتدل حالة البحر المتوسط بارتفاع الموج 1.5 إلى 2.25 واتجاه الرياح شمالية غربية، وتتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل بارتفاع الموج 1.5 إلى 2 واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونوضح في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على مختلف المدن: