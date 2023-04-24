درجات الحرارة غدا.. طقس مائل للبرودة ليلا والعظمى فى الإسكندرية 27

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقس ليلا مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وأشارت الأرصاد، إلى وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة وتبلغ سرعته 15عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي على القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وكشفت الأرصاد عن مؤشرات درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المدن، وتبلغ على القاهرة 29 العظمى و18 الصغرى، ودمنهور 28 للعظمى و 17 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 30 للعظمى و 18 للصغرى، والعاصمة الإدارية 29 للعظمى و 17 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 27 للعظمى و 17 للصغرى، والزقازيق 29 العظمى و 18 الصغرى، والغردقة 31 للعظمى و 21 الصغرى، و نخل 27 العظمي و11 الصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في أسوان 36 للعظمى و 23 الصغرى، والعلمين الجديدة 26 للعظمى و 16 للصغرى، والأقصر 35 العظمى و21 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في بورسعيد 24 العظمى و 16 الصغرى، وسفاجا 31 للعظمى و 21 الصغرى، وشرم الشيخ 31 للعظمى و 23 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على بني سويف 31 العظمى و 15 للصغرى، وبنها 29 العظمى و 17 الصغرى، ورأس سدر 29 للعظمى و 15 الصغرى.

وقالت الأرصاد، أن درجة الحرارة في المنصورة 28 العظمى و17 الصغرى، ومرسى علم 30 للعظمى و 22 الصغرى، والمنيا 32 للعظمى و 16 للصغرى .

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة غدا في رأس حدربة 28 العظمى و 22 للصغرى، وادي النطرون 28 العظمى و16 الصغرى، وطنطا 28 العظمى و 17 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الإسماعيلية 29 العظمى و18 للصغرى، ومرسي مطروح 26 العظمى و16 الصغرى، وأسيوط 33 العظمى و16 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في شبين الكوم 29 للعظمى و 17 صغرى، وسوهاج 34 للعظمى و 17 للصغرى، وشلاتين 31 للعظمى و22 صغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في كاترين 24 العظمى و10 الصغرى، والعريش 25 العظمى و15 للصغرى، ورفح 24 العظمى و 15 الصغرى، والطور 29 العظمى و20 للصغرى.

كما تبلغ في السلوم 25 العظمى و 15 الصغرى، والفيوم 30 للعظمى و 17 للصغرى، والسويس 29 للعظمى و 18 صغرى.

وتبلغ في الوادي الجديد 34 للعظمى و 22 الصغرى، وسيوة 33 للعظمى و 17 صغرى، وكفر الشيخ 27 العظمى و17 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى قنا

كما تصل درجة الحرارة غدا في حلايب 28 العظمى و22 للصغرى، وطابا 27 للعظمى و 20 الصغرى، وأبو رماد 30 العظمى و21 الصغرى، وقنا 35 العظمى و 21 الصغرى.

وتصل حالة الملاحة البحرية للبحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب واتجاه الرياح شمالي غربي وارتفاع الموج 2 إلى 2.25 متر، وحالة البحر المتوسط خفيف الى معتدل واتجاه الرياح جنوبى شرقى إلى شمالى شرقى وارتفاع الموج 1.25إلى 1.75متر.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المدن: