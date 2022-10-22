درجات الحرارة غدا.. طقس مائل للبرودة ليلا وأمطار على الإسكندرية وعظمى «الثغر» 25

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على مختلف المحافظات والمدن، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال البلاد، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والإسكندرية تسجل 25 للعظمى.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس ليلا تكون لطيفة في أول الليل مائلة للبرودة فى اخرة على كافة الأنحاء، وتسجل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 26 للعظمى و 19 للصغرى، و العاصمة الادارية 26 للعظمى و 19 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 25 للعظمى و 18 للصغرى، والعلمين الجديدة 25 للعظمى و 19 للصغرى، ووادي النطرون 28 للعظمى و 18 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة غدا فى مدينة 6 أكتوبر 27 للعظمى و 18 للصغرى، وينها 26 للعظمى و 19 للصغرى، و دمنهور 26 للعظمى و 18 للصغرى، و كفر الشيخ 26 للعظمى و 18 للصغرى، والمنصورة 25 للعظمى و 19 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة غدا فى السويس 26 للعظمى و 18 للصغرى، والإسماعيلية 26 للعظمى و 17 للصغرى، و بورسعيد 25 للعظمى و 21 للصغرى، و شبين الكوم 26 للعظمى و 19 للصغرى، و طنطا 25 للعظمى و 18 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى مطروح 24 للعظمى و 19 للصغرى، و السلوم 25 للعظمى و 16 للصغرى، و سيوة 25 للعظمى و 16 للصغرى، و العريش 26 للعظمى و 20 للصغرى، و الطور 28 للعظمى و 20 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى نويبع 28 للعظمى و 22 للصغرى، و حلايب 29 للعظمى و 24 للصغرى، و رأس سدر 30 للعظمى و 18 للصغرى، والفيوم 28 للعظمى و 18 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 30 للعظمى و 23 للصغرى، و الغردقة 30 للعظمى و 21 للصغرى، و مرسى علم 30 للعظمى و 22 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في بني سويف 28 للعظمى و 17 للصغرى، والمنيا 28 للعظمى و 16 للصغرى، وأسيوط 28 للعظمى و 15 للصغرى، وسوهاج 29 للعظمى و 18 للصغرى، و الاقصر 31 للعظمى و 18 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى أسوان 32 للعظمى و 19 للصغرى، و قنا 31 للعظمى و 19 للصغرى، و الوادي الجديد 31 للعظمى و 15 للصغرى، و أبوسمبل 31 للعظمى و 18 للصغرى.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا فى المحافظات المصرية: